Turquía destaca que la inversión en energías limpias da estabilidad en tiempos de crisis

Berlín, 21 abr (EFE).- El ministro de Medioambiente de Turquía, Murat Kurum, cuyo país acogerá en la ciudad de Antalya la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) en noviembre, subrayó este martes la inversión en energías renovables como factor de estabilidad frente al cambio climático y crisis energéticas como la generada por la guerra en Irán.

"Invertir en fuentes de energía alternativas, en particular para fomentar la diversidad energética, es sinónimo de estabilidad, resiliencia y desarrollo limpio", dijo Kurum durante su intervención en la apertura del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

Kurum aludió a la inversión en energías renovables como una lección frente a crisis energéticas como la actual.

"Los sistemas energéticos (...) están atravesando una crisis mundial por segunda vez en cuatro años. Pero esta crisis nos ha demostrado claramente que los combustibles fósiles no garantizan la seguridad del suministro energético", apuntó.

Posteriormente, en una rueda de prensa junto a sus homólogos de Alemania y Australia, Carsten Schneider y Chris Bowen, respectivamente, Kurum afirmó que la actual crisis por la guerra en Irán muestra que "los combustibles fósiles no garantizan la seguridad del suministro energético".

"Sabemos que depender exclusivamente de los combustibles fósiles significa abocarnos a la volatilidad, la inseguridad y el colapso climático", indicó.

"Las energías renovables son el mejor método alternativo" para "la diversificación, la estabilidad, la resiliencia y el desarrollo limpio", planteó, al tiempo que se mostró comprensivo con naciones que, ante crisis energética global como la actual, temporalmente tienen que pausar su ritmo de inversión en energías limpias.

"Muchos países del mundo comenzaron a trabajar e invertir en fuentes de energía limpia, pero, debido a esta crisis energética emergente, se vieron obligados, sin quererlo, a volver a recurrir a los combustibles fósiles", declaró el ministro turco.

"Sin embargo, esto es algo temporal y debemos analizar la situación en su conjunto", agregó, al tiempo que señaló que si bien "las crisis son inevitables, en última instancia y desde una perspectiva global, todos los países deben ser independientes, y esto debe basarse en fuentes de energía limpia".

Además, el ministro turco reivindicó que la COP31, que tendrá por primera vez a otro país que no sea el anfitrión presidiendo las negociaciones, en este caso Australia en la figura de Bowen, también abrirá "una nueva era de cooperación".

"La COP31 marcará el inicio de una nueva era de cooperación y colaboración", remarcó Kurum sobre una conferencia en la que Turquía desempeñará el liderazgo político de la cumbre de líderes y de la Agenda de Acción.

Kurum prometió que los trabajos de la COP31 constituirán un proceso "colaborativo" que no dejará rezagados y que estará orientado hacia soluciones, en un contexto geopolítico marcado por la caída de multilateralismo.

"Pese a que el multilateralismo ha caído, no ha desaparecido completamente. Muchos países aún quieren soluciones compartidas", manifestó Kurum.

Asimismo, Kurum planteó que en la COP31 se tendrá que "reforzar" el apoyo al Acuerdo de París, acordado en 2015 para limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 ºC, preferiblemente 1,5 ºC, tras hacerse oficial este año la salida de dicho entendimiento de EE. UU. bajo el presidente Donald Trump.

En este sentido, según Kurum, destacó que será fundamental tanto la "tercera ronda de reposición del Fondo Verde para el Clima" como los esfuerzos para "aumentar las asignaciones destinadas al Fondo para Respuestas a las Pérdidas y los Daños".

El primero de los fondos tiene por objetivo contribuir en la prevención y la adaptación frente al cambio climático, mientras que el segundo busca compensar impactos del calentamiento global.

Berlín, 21 abr (EFE).- El ministro para el Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen, futuro presidente negociador de la COP31 que se celebrará en la ciudad turca de Antalya en noviembre próximo, sostuvo este martes que redoblar la dependencia de los combustibles fósiles debido a la actual crisis desatada por la guerra en Irán no es la solución.

"Esta es una crisis de combustibles fósiles a la que se enfrenta el mundo, y redoblar la dependencia de los combustibles fósiles no es la respuesta a esa crisis", señaló por videoconferencia desde Australia en una rueda de prensa con motivo del primer día del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

El ministro declaró que "la energía renovable no puede ser interrumpida por una guerra", porque "el viento no puede ser objeto de sanciones" ni "el sol no puede ser bloqueado por un embargo".

"El sol tiene que recorrer 150 millones de kilómetros para proporcionar energía solar al mundo. No tiene que recorrer los 150 kilómetros del estrecho de Ormuz ni de otros estrechos similares", enfatizó, en referencia al bloqueo del tránsito por la estratégica ruta situada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán por la guerra en Irán y por la que pasaba una cuarta parte del petróleo mundial.

"Todas estas son formas de energía fiables que deben complementarse con almacenamiento", mantuvo Bowen, quien subrayó que su país está añadiendo un 10 % del almacenamiento global en baterías.

"Estas son lecciones que todos podemos aportar desde nuestras propias experiencias", afirmó, también de cara a la COP31 en Antalya.

Sobre la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP -en la que por primera vez otro país que no sea el anfitrión asumirá las negociaciones en nombre de este, en este caso Australia para Turquía- Bowen dijo que él y su homólogo turco, Murat Kurum, trabajan "en estrecha colaboración".

Bowen aseguró que "esta asociación innovadora es una forma de decirle al mundo que Australia y Turquía se han unido con un verdadero espíritu de amistad y colaboración".

"Y pedimos a todas las partes que acudan con ese mismo espíritu.Con el mismo espíritu con el que Australia y Turquía resolvieron sus diferencias, dentro del sistema multilateral, pedimos a todos los países que acudan a Antalya con ese mismo compromiso de fortalecer el multilateralismo", manifestó, en una referencia histórica al desembarco aliado en la península turca de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial que lastró las relaciones de ambos países hasta 1967.

"Estamos muy alineados en asegurar que las negociaciones y la Agenda de Acción se refuercen mutuamente. Tenemos ambiciones similares para los océanos, por ejemplo en el Mediterráneo y el Pacífico. Tenemos ambiciones similares en mantener vivo el objetivo de 1,5 grados y en situar en el centro las necesidades de los países en desarrollo", recalcó Bowen.

La COP31 será "inclusiva, abierta, transparente y predecible", prometió. "No habrá sorpresas", explicó.

También prometió escuchar todas las propuestas de cara a la conferencia, como la que hizo este martes el ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, quien quiere ver en la agenda de Antalya el tema de la electrificación.

"La electrificación ya es un megatendencia global. Para nosotros, como para la mayoría de los inversores, está claro: la electricidad para ello proviene de fuentes renovables", dijo el germano durante su discurso de inauguración del Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

Apuntó que más del 90 % de todas las inversiones mundiales en nueva capacidad de generación eléctrica se destinan a las energías renovables.