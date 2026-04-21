Sanidad concluye que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología

El Ministerio de Sanidad ha publicado, a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), un informe técnico por el que se ha concluido "de forma categórica" que no existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía en ninguna patología, ya que la de estos productos no supera a la del placebo en ninguna de las enfermedades analizadas.

En concreto, el documento 'Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad' recoge el examen de 64 compilaciones de literatura científica publicadas desde 2009, el cual muestra una baja calidad metodológica porque los estudios suelen estar invalidados por muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, los aparentes efectos positivos desaparecen completamente en ensayos clínicos rigurosos.

Los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual, según ha indicado este departamento ministerial, que ha concretado que, en diluciones habituales como la 12 CH, que es cuando se mezcla una parte de la sustancia original con 100 partes de disolvente 12 veces consecutivas, es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación de causa-efecto entre el producto y el efecto terapéutico.

Al respecto, este informe pone de manifiesto que una concentración de 6 CH -habitual en los productos homeopáticos- equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo. Por ello, Sanidad ha advertido del riesgo de sustituir terapias con eficacia demostrada por productos sin base científica, ya que puede provocar el abandono de tratamientos médicos necesarios.

(Seguirá ampliación)