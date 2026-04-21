Se elevan a 23 los detenidos por presuntos ataques contra la comunidad judía en Londres

Londres, 21 abr (EFE).- Un total de 23 personas han sido detenidas en relación con una serie de ataques contra la comunidad judía desde el incendio el pasado 23 de marzo de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola en el norte de Londres, informó este martes la Policía.

Cuatro hombres de entre 17 y 20 años han sido acusados formalmente de incendio provocado por ese primer ataque contra los vehículos de esa organización que atiende a la comunidad judía en el barrio de Golders Green, que no causó heridos, y está previsto que comparezcan este viernes ante la Justicia.

Desde entonces, la Policía Metropolitana de Londres (Met) ha detenido también a varias personas en relación con incendios en dos sinagogas y en un antiguo edificio de una organización benéfica judía, además de un incidente en el que un dron fue detectado en las inmediaciones de la embajada de Israel en la capital británica.

En las últimas 48 horas, Scotland Yard (Met) ha practicado ocho arrestos en el marco de una presunta conspiración para cometer nuevos incendios, cuyo posible objetivo "estaría vinculado a la comunidad judía", aunque "no ha sido concretado", según precisó en un comunicado.

Entre los detenidos figuran cuatro hombres arrestados en Harpenden y Stevenage, a las afueras de Londres, y dos mujeres y un varón detenidos en un coche cerca de Birmingham, en el centro de Inglaterra, todos los cuales están bajo custodia o en libertad vigilada.

La subcomisaria Vicki Evans, de la unidad antiterrorista de la Met, dijo que una de las principales líneas de investigación es el posible uso de "intermediarios criminales", es decir, personas supuestamente pagadas para cometer los ataques, y subrayó que los agentes serán "implacables en la persecución" de los implicados en su planificación o ejecución.

"Aunque la investigación sigue en curso, mi mensaje a cualquiera que esté siquiera considerando involucrarse en este tipo de actividad es el siguiente: los riesgos son muy altos y no merece en absoluto la pena", afirmó.

Según el parte policial, del total de 23 detenidos hasta la fecha, ocho han sido acusados formalmente de delitos de incendio, mientras que el resto permanece bajo custodia o en libertad provisional bajo investigación. EFE