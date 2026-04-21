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Bruselas destina 63 millones a impulsar la inteligencia artificial en sanidad y seguridad online

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La Comisión Europea ha abierto este martes siete convocatorias por valor de 63,2 millones de euros para apoyar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) en ámbitos como la sanidad, las competencias digitales y la seguridad en Internet, en el marco del programa Europa Digital.

Del total, 9 millones de euros se destinarán a sistemas de análisis de imágenes médicas basados en IA en centros sanitarios, con el objetivo de mejorar la prevención, la detección precoz y el diagnóstico de enfermedades como el cáncer o las patologías cardiovasculares.

Además, una convocatoria de 24 millones financiará servicios y sistemas de salud digital vinculados al Espacio Europeo de Datos Sanitarios, con el fin de facilitar el acceso y uso de información médica y mejorar la atención a los pacientes.

En materia de protección en línea, Bruselas apoyará la red de Centros de Internet Segura para reforzar la protección de menores en toda la Unión Europea y garantizar su cobertura en todos los Estados miembro.

Asimismo, otros 12,5 millones de euros se destinarán a programas de formación en competencias digitales avanzadas, con el objetivo de reforzar el desarrollo de perfiles cualificados en la economía digital.

Por otro lado, la Comisión ha previsto 8,5 millones para financiar soluciones digitales que faciliten a las empresas el cumplimiento de la normativa europea, en línea con su objetivo de reducir cargas administrativas.

El paquete se completa con 6 millones para investigaciones sobre la integridad de la información en Internet, 1 millón para la creación de un centro de apoyo a los consorcios europeos de infraestructuras digitales y 1,8 millones para actividades de difusión del programa.

Las convocatorias estarán abiertas para la presentación de proyectos hasta el 1 de octubre de este año y forman parte de la estrategia comunitaria para impulsar el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales en Europa.

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