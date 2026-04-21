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Ronnie Wood amplia su minigira solista este verano con citas en Londres y Colonia

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Dublín, 21 abr (EFE).- El guitarrista de 'The Rolling Stones' Ronnie Wood anunció este martes que añadirá este verano dos fechas más a su minigira de conciertos solistas, con citas en agosto en Londres y en septiembre en la ciudad alemana de Colonia.

El 'stone', de 78 años, ya comunicó el pasado mes que actuará en la sala neerlandesa Paradiso Amsterdam los próximos 7 y 8 de septiembre, con una banda propia y un artista invitado que aún no ha revelado.

Esta serie de íntimos conciertos en solitario son los primeros que afronta Wood en 16 años, tras dedicar más tiempo últimamente a la mítica banda británica y a su faceta de pintor.

El guitarrista avanzó hoy en su cuenta de Instagram que actuará el próximo 21 de agosto en el O2 Kentish Town Forum de Londres y el 3 de septiembre en el E-Werk de Colonia.

En ambos conciertos estará acompañado por su grupo de músicos y por la cantautora irlandesa Imelda May.

"Estoy deseando darlo todo con mi repertorio de viejos temas y con algunas canciones nuevas. ¡Prepárate Londres!", escribió el artista en su redes sociales.

Antes de unirse a 'sus satánicas majestades' para sustituir a Mick Taylor, Wood formó parte del grupo 'Faces' (1969-1975) junto a Rod Stewart, con quien firmó éxitos de la talla de 'Stay With Me' y 'Ooh La La'.

Wood, que volvió juntarse con Stewart el pasado año en el escenario del festival de Glastonbury, ingresó en el Salón de la Fama del Rock&Roll como miembro de los 'Stones' en 1989 y de 'Faces' en 2012. EFE

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