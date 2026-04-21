Pisarello (Comuns) tilda a Corina Machado como una "multimillonaria de ultraderecha" de la "internacional reaccionaria"

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha tachado a la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, de ser una "multimillonaria" de la "ultraderecha" en este país.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha censurado que durante el acto de homenaje a Machado en la Puerta del Sol tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid se escucharan cánticos "racistas" contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Incluso ha criticado que en Madrid y coincidiendo con la visita de Machado se apreció una "internacional reaccionaria" auspiciada, según ha declarado, por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que tuvo como protagonista a la opositora venezolana.

En contraposición, Pisarello ha ensalzado la cumbre de dirigentes progresistas que tuvo lugar el fin de semana en Barcelona que congregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con mandatarios latinoamericanos como Lula da Siulva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México), entre otros dirigentes internacionales.

El coportavoz de los Comuns ha puesto en valor que en dicho foro se pudo escuchar "condenar con valentía el genocidio en Gaza", el bloqueo a Cuba o la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Por tanto, ha destacado que Sánchez haya trazado alianzas con presidentes sudamericanos en vez de "ir" con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero demanda que esta "buena noticia no se quede solamente en palabras". En consecuencia, ha reclamado que impulse también un nuevo modelo de gobernanza alternativa en la ONU, basado en un modelo de seguridad "fuera de la OTAN" y acorde con los principios del derecho internacional.