Agencias

Mexicano buscado por violación a menor en EE.UU. es detenido por Interpol en Panamá

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Ciudad de Panamá, 21 abr (EFE).- Un ciudadano de nacionalidad mexicana, requerido en Estados Unidos por su presunta vinculación a un caso de violación a una menor de edad, fue arrestado en Panamá por los agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol, informó este martes la Policía Nacional (PN).

La acción policial que dio con la captura del mexicano, cuya identidad no fue revelada, se produjo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la capital y es un centro de conexiones regional, luego de que arribara en un vuelo procedente de Medellín, Colombia, "con la intención de ingresar al territorio nacional".

El ente de seguridad indicó que la detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación policial internacional y al intercambio de información a través de Interpol, "reafirmando el compromiso de Panamá en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la niñez". EFE

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