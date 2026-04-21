El izquierdista Sánchez llama "mal perdedor" a López Aliaga por gritar fraude en Perú

Lima, 21 abr (EFE).- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), afirmó este martes que el ultraderechista Rafael López Aliaga, con quien se juega el pase a la segunda vuelta presidencial, es un mal perdedor al no aceptar su derrota y denunciar sin pruebas sólidas un fraude en su contra.

"¿Donde están los elementos para decir que hay fraude? Lo que sucede es que ustedes son malos perdedores, lo que sucede es que usted no acepta su derrota. Ya lo han dicho amistades de su propio entorno, que hay problemas de desequilibrio psicológico, que hay problemas de integridad", señaló Sánchez sobre López Aliaga en una rueda de prensa donde le conminó a respetar el voto rural que se ha decantado mayoritariamente por él.

En este sentido, frente a las últimas apariciones de López Aliaga, donde reiteró que hubo fraude electoral e insultó y amenazó a autoridades electorales, el izquierdista indicó que la sociedad peruana no debería "tolerar tantos agravios recurrentes y permanentes" sin consecuencias para su oponente, líder y candidato del ultraconservador partido Renovación Popular.

"El señor López Aliaga solo sabe insultar, denigrar, despreciar, discriminar...", dijo el exministro, quien añadió que el también empresario y exalcalde de Lima ha despreciado el voto del sur y de la región de Cajamarca, de la que es natural Castillo, y que debe aprender a respetar la voluntad popular de las regiones.

Así, apuntó que los cientos de mesas impugnadas en Cajamarca por representantes de Renovación Popular ya han sido desestimadas por las autoridades electorales.

"Las nulidades se han interpuesto con una estrategia de impedir el reconocimiento derecho al voto está clarísimo", apuntó al anunciar que este miércoles viajarán a Cajamarca para transmitir que el voto de todos los peruanos vale lo mismo.

Sobre el pedido de López Aliaga de convocar a unas elecciones complementarias en Lima en los centros de votación que tuvieron que abrir tarde por el retraso de la llegada del material electoral, con el objetivo de que voten quienes no pudieron hacerlo en el día de las elecciones, Sánchez dijo que esta iniciativa no tiene base legal.

"La repetición de elecciones en Lima es antojadizo, sesgado, no tiene base legal, no es constitucional... Responden a un deseo individual cuando sabes que estás perdiendo y no tienes la capacidad de demostrar con el debido proceso las actas, el voto y el número de mesa", sostuvo.

Reiteró que hubo problemas "muy serios y graves" en la organización de las elecciones del domingo 12 de abril, pero eso no implicó que peruanos se quedaran sin votar y llamó a tomar todas las medidas necesarias para que haya "cero errores" en la segunda vuelta.

También expuso que las actas que han sido impugnadas y están siendo analizadas vienen de regiones donde ha cosechado apoyo, por lo que aseguró que la diferencia de unos 15.000 votos que le separan de López Aliaga será aún mayor en los próximos días.

Hasta la fecha, con el 93,9 % de actas contabilizadas, la candidata derechista Keiko Fujimori tiene el 17 % de votos válidos, seguida por Sánchez con 12 % y el ultraconservador Rafael López Aliaga con 11,9 %, con una diferencia entre estos dos últimos de apenas 15.000 votos.

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