El jefe de la Policía de Sudáfrica defiende su inocencia en un caso de corrupción

Nairobi, 21 abr (EFE).- El jefe de la Policía de Sudáfrica, general Fannie Masemola, defendió este martes su inocencia ante un tribunal por un caso de presunta corrupción en la licitación de un contrato sanitario, y por el que fue detenido el pasado 24 de marzo junto a otros doce altos cargos policiales.

"No he cometido ningún acto de corrupción. Me han acusado de infringir la Ley de Gestión Financiera Pública. No entiendo por qué", declaró Masemola durante su comparecencia ante el Juzgado de Primera Instancia de Pretoria, citado por medios locales.

Tras la audiencia, el caso fue pospuesto hasta el próximo 13 de mayo, donde se espera que vuelva a aparecer junto con el resto de acusados, que son 16, incluidos 13 policías y tres empresarios.

Entre ellos figura el empresario Vusimusi ‘Cat’ Matlala, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado y que se encuentra bajo custodia desde mayo de 2025.

Masemola está acusado de cuatro cargos relacionados con la adjudicación en 2024 de un contrato de salud de 360 ​​millones de rands (unos 18,7 millones de euros) a la empresa Medicare 24, del propio Matlala.

Los trece policías y los tres empresarios implicados se enfrentan a cargos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de las leyes financieras del país.

A todos se les concedió el pasado mes la libertad bajo fianza por importes que oscilan entre los 40.000 y los 80.000 rands (entre 2.070 y 4.100 euros).

La licitación se adjudicó para proporcionar servicios de salud a los agentes de la Policía, aunque después surgieron dudas por presuntas irregularidades, así como por posibles vínculos entre la compañía y los funcionarios implicados en el proceso, por lo que fue cancelada en 2025.

Entre los detenidos se encuentran al menos un general, cuatro brigadieres, un capitán, dos coroneles y un policía jubilado, y casi todos eran miembros del comité de evaluación de ofertas que gestionó esta licitación.

Las detenciones se produjeron mientras continúa una investigación ordenada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, sobre presunta corrupción al más alto nivel en el cuerpo policial.

El pasado año, Ramaphosa suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de una comisión judicial para investigar las acusaciones hechas contra él por un alto mando policial sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales. EFE