El Gobierno propone a las CC.AA la distribución de fondo cultural de 14 millones, 3 de ellos para el medio rural

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes el traslado a la Conferencia Sectorial de Cultura de la propuesta de distribución de 14,5 millones de euros entre las comunidades autónomas, con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura.

Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha indicado que tres millones de euros se destinarán al fomento de la actividad cultural en el medio rural, con el objetivo de apoyar a los agentes culturales y dinamizar territorios que tienen una menor densidad de población.

Asimismo, Saiz ha hecho referencia a la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, que se conmemora el próximo domingo 26 de abril, una fecha que ha definido como una oportunidad para "reconocer el valor de la creatividad, del conocimiento y del talento", y ha subrayado que España es un país que "crea, investiga e innova" de forma constante.

"Detrás de cada libro, de cada canción o de cada avance tecnológico, hay personas que aportan valor y contribuyen al progreso colectivo. No podemos olvidar que el sector cultural representa más del 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país", ha señalado.

La ministra ha puesto el foco en la situación de los creadores y creadoras, especialmente en los más jóvenes que desarrollan su actividad en el entorno digital. "Necesitan un marco que proteja sus derechos y que garantice que pueden vivir de su talento. Porque proteger la propiedad intelectual no es solo proteger una obra, es proteger el esfuerzo, la innovación y el futuro de un modelo económico basado en el conocimiento", ha apostillado.