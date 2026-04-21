El Grec Festival de España cumple cincuenta años y pone en diálogo geografías diversas

Barcelona (España), 21 abr (EFE).- El Grec Festival de Barcelona (noreste de España), que este año se celebrará entre el 29 de junio y el 31 de julio, cumple medio siglo de vida reivindicándose como un espacio de "descubrimiento, investigación y encuentro entre artistas, público y ciudad", con una programación que pondrá en diálogo "trayectorias y geografías diversas".

Grandes figuras de la escena contemporánea internacional como la directora de escena brasileña Christiane Jatahy (junto al actor Wagner Moura), el israelí Hofesh Shechte, Calixto Bieito, Anne Teresa De Keersmaeker, Angélica Liddell, Mal Pelo o Àlex Rigola compartirán cartel con nuevas voces que visitarán la ciudad por primera vez, como Florentina Holzinger o el colectivo Elephants Laugh.

Además, coincidiendo con el Centenario del célebre arquitecto español Antoni Gaudí, el 17 de julio habrá una colaboración, hasta ahora inédita, con la Sagrada Familia -que se consolidó hace unas semanas como la iglesia más alta del mundo-, que será escenario del concierto 'Arrels de llum'.

También se realizó una película documental integrada por cuatro cortos encargados a personalidades de diferentes generaciones; las y los cineastas españoles Sílvia Munt, Núria Giménez Lorang, Jaume Claret Muxart y Marc Salicrú.

La directora del Grec Festival, Leticia Martín Ruiz, lo dio a conocer en su segunda edición al frente del evento, acompañada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y resaltaron que en este año de 50 aniversario se "vuelve al origen para volver a imaginar el futuro".

La versión en catalán de "La ópera de los tres centavos", el clásico del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, abrirá la programación el día 29 de junio en un año en el que se pondrán a la venta 197.344 entradas para 99 espectáculos, de los que 43 serán de teatro.

A ello se les sumarán otros 19 'shows' musicales, 22 de danza, 7 de circo, 4 de cine y 4 instalaciones, en 58 espacios de toda la ciudad, aunque el epicentro seguirá siendo el barrio de Montjuïc, en lo alto de la ciudad.

Este festival, cuya traducción al español es "Festival griego", se celebra en Barcelona desde hace medio siglo y concentra artes escénicas, mezclando teatro, danza, música, circo y propuestas híbridas de creadores de diferentes lugares del mundo. EFE

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