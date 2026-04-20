Agencias

Xi aboga por un alto el fuego inmediato y garantizar la navegación libre en Ormuz

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Pekín, 20 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, abogó este lunes en una conversación teléfonica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por un alto el fuego "inmediato e integral" y por asegurar una libre navegación por el estrecho de Ormuz.

En medio de las expectativas por la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, el mandatario chino insistió en que las disputas deben resolverse por medios políticos y diplomáticos y apoyó todos los esfuerzos que contribuyan a restablecer la paz, informó la agencia estatal Xinhua.

En la conversación, Xi pidió un alto el fuego "inmediato e integral" y defendió que el estrecho de Ormuz permanezca abierto al tránsito normal, lo que, según afirmó, responde a los intereses comunes de los países de la región y de la comunidad internacional. EFE

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