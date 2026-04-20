Tres de cada cuatro españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta encargada por Sumar

Casi tres de cada cuatro españoles, en concreto el 73,6%, apoya la prórroga de los alquileres, una medida que entró en vigor el pasado 22 de marzo y que podría decaer si el próximo 28 de abril no se convalida en el Congreso de los Diputados.

Así lo refleja una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo europarlamentario The Left a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.

De acuerdo con los resultados de este estudio, dentro del 73,6% de los españoles que están a favor de la prórroga de los alquileres, los votantes de Sumar (91%) y los del PSOE (81%) aparecen como los que más apoyan esta medida, aunque también es elevado el porcentaje de quienes la respaldan entre los votantes del PP (65%) y de Vox (60%).

En este sentido, el 48,7% de los españoles encuestados se replantearía "mucho" o "bastante" su voto en caso de que el partido al que apoya rechace la prórroga de los alquileres en el Congreso. Entre los votantes del PP esta cifra se sitúa en torno al 32%, y entre los de Vox alcanza cerca del 36%.

EL 93% DE LOS ESPAÑOLES VE EL PRECIO DEL ALQUILER ALTO O MUY ALTO

Por otra parte, la encuesta refleja que nueve de cada diez españoles, el 93,4%, considera que los alquileres tienen precios "altos" o "muy altos", un consenso que, según este estudio, es compartido tanto por aquellos que son inquilinos (95,5%) como por quienes son propietarios (92,9%), y tanto por aquellos que tienen hipoteca como los que no.

De esta consideración prevalece la opción de quienes piensan que los precios son "muy altos", opción que han respondido un 73% de los encuestados.

Asimismo, el 48,6% de los encuestados reconocen que ellos mismos o alguien de su entorno han cambiado de vivienda en los últimos años por la subida de la renta o la no renovación del contrato.

De hecho, un 81,4% cree que, al finalizar el contrato de alquiler, los precios de las rentas subirán o que, incluso, no se ofrecerá la posibilidad de renovar el contrato.

Esta encuesta fue realizada entre el 10 y el 16 de abril, estando ya en vigor la prórroga de los alquileres, que ya ha sido solicitada por miles de inquilinos.