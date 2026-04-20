Mariló Montero revela cómo ha sido el bautizo de su nieto Marcos: "Le faltaba hablar"

Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo se convertían en padres de su primer hijo, Marcos, el pasado 7 de marzo. Y justo mes y medio después, cumpliendo con la tradición, la pareja ha bautizado a su bebé en una íntima ceremonia celebrada este fin de semana en Sevilla a la que no han faltado sus seres queridos.

Ha sido la prima de Lourdes Montes -radiante con un diseño color mostaza con estampado de flores de la colección cápsula que la mujer de Francisco Rivera ha hecho para la firma Bimani- la que ha compartido en su perfil de Instagram el álbum privado de la ceremonia, con imágenes no solo de ella y su marido con el pequeño tras recibir el Sacramento, sino también de los felices abuelos paternos, Mariló Montero y Carlos Herrera, de Rocío Crusset, y de la mujer del presentador de 'Herrera en COPE', Pepa Gea, junto a sus hijas Paula y Sofía.

Después de esta ceremonia tan especial que celebraron con un almuerzo íntimo, Mariló regresaba este domingo a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y, con una gran sonrisa, ha revelado que el bautizo fue "muy bonito, muy familiar y estamos felices".

"Hemos disfrutado mucho, estamos muy felices, Alberto también. Y al peque le faltaba hablar" ha asegurado sin ocultar su emoción aunque evitando entrar en detalles sobre este día inolvidable para toda la familia.