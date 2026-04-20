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Irán ejecuta a dos presos condenados por colaborar con el Mosad israelí

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Teherán, 20 abr (EFE).- Las autoridades iraníes ejecutaron este lunes a dos presos condenados por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia israelíes, el Mosad, que les habría entrenado para llevar a cabo misiones de sabotaje en el país persa.

“Mohamad Masoum Shahi y Hamed Walidi, vinculados con el Mosad, fueron ejecutados tras la celebración del juicio y la confirmación del veredicto por parte del Tribunal Supremo”, informó la agencia estatal IRNA, citando al Poder Judicial.

Los ahorcados fueron condenados a muerte por el Tribunal Revolucionario de Karaj por delitos como “enemistad contra Dios”, “colaboración con grupos hostiles y el régimen sionista (Israel)”, “conspiración contra la seguridad nacional”, “pertenencia a grupo terrorista con el objetivo de perturbar la seguridad del país” y “propaganda contra el sistema”.

Según la justicia iraní, los dos ejecutados llevaron a cabo acciones como incendiar instalaciones militares y públicas, enviaron imágenes de sus actividades a sus contactos y recibieron pagos en criptomonedas.

Esas acciones las cometieron tras recibir entrenamiento por parte del Mosad en el Kurdistan iraquí para transmitir coordinadas de sitios militares y fabricar explosivos.

De acuerdo con el Poder Judicial fueron arrestados antes de “utilizar 10 explosivos”.

En los últimos meses se han disparado las ejecuciones de personas condenadas por supuestamente colaborar con el Estado judío.

Irán es uno de los países con el mayor número de ejecuciones en el mundo y, en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior y que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

Solo 113 de esas ejecuciones fueron anunciadas por fuentes oficiales, una cifra que corresponde a menos del 7 %, del total, frente al 9,5 % en 2024 y al 15 % en 2023. EFE

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