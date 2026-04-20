Sordo (CCOO) critica el pacto PP-Vox en Extremadura: "Tenemos una extrema derecha cruel, clasista y racista"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado este lunes el acuerdo de gobierno en Extremadura entre PP y Vox, que contempla una reducción del 50% en las subvenciones sindicales y el fin de las ayudas a las ONG's que colaboren en la acogida de migrantes irregulares, lo que podría implicar la no concesión de subvenciones a Cáritas, organización vinculada a la Iglesia Católica.

"Yo creo que el Papa va a recordarles lo miserables que son y luego se quejarán y dirán que el Papa está politizado. Tenemos una extrema derecha que es un auténtico detritus moral, que son lo más antievangélico que existe en el mundo, que son crueles, que son clasistas y que son racistas. Pero ya se lo recordará el Papa Santo de Roma. Con otras palabras, supongo", ha afirmado Sordo durante la rueda de prensa para explicar los actos del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo.

El líder de CCOO se ha mostrado convencido de que esta política de subvenciones acordada por el PP y Vox en Extremadura va a ser "una de las banderas que va a llevar la extrema derecha a todos los acuerdos autonómicos, ahora y en el futuro".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el acuerdo entre ambas formaciones para gobernar en Extremadura "recoge una buena parte de las demandas y de las exigencias de la ultraderecha", habiendo partes del acuerdo "claramente contrarias a la legislación española, tanto a las leyes ordinarias como a la propia Constitución".

"El Gobierno (de España) ha dicho que va a velar para que se cumplan las leyes en todo el territorio, nosotros también", ha señalado Álvarez, que ha añadido que el PP y VOX, que se presentan siempre como "garantes de la unidad de la patria" y que se oponen a transferir competencias, "parece que cuando llegan a estos acuerdos se olvidan y quieren conculcar derechos fundamentales de los ciudadanos".

Asimismo, el líder de UGT cree que este acuerdo entre PP y Vox para gobernar en Extremadura tiene también "mucho que ver" con la campaña electoral en Andalucía y "con ese deseo de agitar las diferencias para ver cuál de los dos partidos" se lleva más votos en el Sur de España.