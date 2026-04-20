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UE y Bangladesh avanzan hacia una asociación más estrecha con firma preliminar de acuerdo

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Bruselas, 20 abr (EFE).- La UE y Bangladesh avanzaron este lunes hacia una asociación más estrecha y mayor cooperación, con la firma preliminar de un acuerdo que supondrá un impulso al comercio y el diálogo político.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Khalilur Rahman, suscribieron ese acuerdo de asociación y cooperación para estrechar lazos a nivel político, económico, comercial y estratégico, informó la Comisión Europea en un comunicado.

El paso dado hoy abre la puerta a la firma y ratificación formal por ambas partes "en un futuro próximo".

Bangladesh es el primer país del sur de Asia en suscribir un acuerdo de cooperación permanente (ACP) moderno con la Unión Europea. Una vez que entre en vigor, sustituirá al acuerdo de cooperación de 2001.

El acuerdo, que consta de 82 artículos, impulsará la colaboración en áreas como el diálogo político, el comercio y la inversión, la energía, el transporte, la agricultura, la migración, la seguridad, las finanzas, los asuntos marítimos y los intercambios entre personas.

La UE y Bangladesh llevaban conversando sobre el pacto desde finales de 2024 y finalizaron las negociaciones a principios de este año.

Los Veintisiete son el principal socio comercial de Bangladesh y el comercio bilateral supera actualmente los 22.000 millones de euros.

Por su parte, Bangladesh se beneficia desde 2001 del acuerdo "Todo menos armas" (EBA, por sus siglas en inglés), que concede acceso libre de aranceles y cuotas a todas las exportaciones, excepto las armas y municiones. EFE

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