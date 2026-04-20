Ucrania ataca por segunda vez en una semana una refinería y un puerto en el sur de Rusia

Moscú, 20 abr (EFE).- Ucrania atacó hoy por segunda vez la refinería y el puerto de Tuapsé, a orillas del mar Negro, en la sureña región rusa de Krasnodar, causando la muerte de al menos una persona, según informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

"Esta noche Tuapsé volvió a ser víctima de otro masivo ataque de drones. A consecuencia de esto, según datos previos, murió un hombre", escribió en su canal de MAX, el sistema de mensajería ruso.

Kondrátiev indicó que "en el puerto se desató un incendio".

"En este momento se sabe que los restos de un dron dañaron los ventanales en varias edificaciones de la ciudad, incluyendo una escuela primaria y una guardería, un museo, una iglesia, un edificio de viviendas y un gasoducto", señaló.

En todos los lugares de caída de fragmentos de drones trabajan la policía y los servicios de emergencias, añadió.

Según el medio independiente ruso Mediazona, que publicó fotos y vídeos de los daños provocados, las fuerzas ucranianas volvieron a atacar esta noche la refinería local, que ya habría sufrido daños el pasado 16 de abril.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este lunes de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 112 drones sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov. EFE