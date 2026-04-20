'Oca' de Karla Badillo se estrena en Moscú, donde aspira a gran premio de festival de cine

Moscú, 20 abr (EFE).- La ópera prima de la cineasta mexicana Karla Badillo, 'Oca', se estrenó este lunes en la capital rusa, donde aspira al gran premio del Festival Internacional de Cine de Moscú.

La película es "un 80 % mexicana y un 20% argentina", dijo en rueda de prensa el productor del filme, Federico Eibuszyc.

La realizadora no pudo estar presente en el estreno moscovita, ya que este coincidió con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México), donde la cinta, que narra la historia de una joven monja de una humilde congregación, compite por el Premio Mezcal.

"Es un camino de fe por el que transita cada uno de los personajes", dijo Eibuszyc acerca de la película. Agregó que, en su opinión, aunque la película fue grabada en México, "se puede ver en casi todo el mundo".

Los organizadores reconocieron que costó esfuerzo traducir el nombre de la película al ruso, ya que había que adaptarlo sin perjudicar la idea original de la directora. A este respecto, el realizador reconoció que el filme fue traducido al inglés como 'Goose' (Ganso), lo que no es del todo acertado.

"Es el juego que se llama oca", insistió y explicó que se trata del juego de mesa en el que "todos los participantes salen de un punto determinado" y van avanzando o retrocediendo, y cada participante compite con el otro para llegar al mismo lugar.

Lo que hizo la directora "fue usar la estructura del juego como una especie de metáfora o estructura dramática" de la película, agregó.

El Festival Internacional de Cine de Moscú, donde participan también dos películas españolas, comenzó el pasado jueves en la capital rusa y concluirá el 23 de abril, cuando se darán a conocer sus ganadores.

En el concurso principal del certamen también hay filmes de Italia, Corea del Sur, China, la India, Irán, Mongolia y Rusia. En total, en la edición 48 del festival moscovita participan producciones de 43 países.

En 2025, la estatuilla de San Jorge de Oro se la llevó el largometraje indio 'The Elysian Field' y en 2024 ese honor recayó en la mexicana 'Vergüenza', de Miguel Salgado. EFE

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