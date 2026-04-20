Luis Figo: "De los que quedan, me gustaría que el Atlético de Madrid pudiera ganar la Champions"

El exfutbolista portugués Luis Figo confesó que, de los cuatro equipos vivos en la Champions, le "gustaría" que el Atlético de Madrid se proclamase campeón "después de tantos años y las finales perdidas", además de por su "amistad" con el CEO del club, Miguel Ángel Gil, y el presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo.

"De los equipos que quedan en semifinales, me gustaría, independientemente de que haya jugado en el Madrid, que el Atlético pudiera conquistar la Champions después de tantos años y las finales perdidas. Y por la amistad que tengo con tanta gente del Atleti, como Miguel Ángel (Gil Marín), (Enrique) Cerezo", expresó el exjugador en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles con motivo de la Gala de los Premios Laureus en Madrid.

El luso, que defendió la camiseta del Real Madrid entre el año 2000 y el 2005, mostró su apoyo al club colchonero, uno de los cuatro equipos en las semifinales de la Liga de Campeones y único representante de LaLiga EA Sports, aunque "futbolísticamente hablando, de la semifinal PSG-Bayern saldrá el campeón".

"Me sorprendió cómo cambian las posiciones entre los jugadores (el PSG), todos saben lo que tienen que hacer en términos de equipo. Todos corren, son jóvenes, Luis Enrique tiene todo el mérito de lo que ha conseguido el PSG", alabó al entrenador español.

Figo elogió también al atacante del Bayern Michael Olise, "un jugador increíble" que "marcó la diferencia" en la eliminatoria ante el Real Madrid. "Es uno de los favoritos a tener la oportunidad de ganar el Balón de Oro. Es una sorpresa muy positiva, es un placer verle jugar para todos los aficionados al fútbol", sentenció.

"Difícil que juegue en el Madrid, ya está en un equipo muy grande de Europa, será complicado que pueda salir. Fue una muy buena apuesta del Bayern, una muy buena operación, comparado con los precios que se ven en el mercado", agregó sobre el jugador francés.

Precisamente, sobre el momento actual del Real Madrid, Figo expresó que la temporada ha sido "un poco inestable" por el cambio de entrenador. "Siempre se buscan culpables, pero no puedo hablar porque no estoy en el vestuario. Al ser uno de los mejores equipos del mundo, cuando no ganan en dos temporadas siempre saltan las alarmas. Está habituado a ganar. Pero en el fútbol no puedes ganar siempre, sería muy monótono", señaló.

"Con el Madrid, el ruido es mayor y suceden cosas. Ahora se hablará del entrenador, el vestuario... Pero es el ruido exterior, los jugadores siempre intentan ganar, son ellos los que viven peor si pierdes. No tiene lógica que se creen problemas. Muchas veces hay otros que son mejores o no tienes el día. Pero el fútbol es así", añadió.

Preguntado por el futuro Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, el luso ve "bien" a la selección española, aunque advirtió que "no todos los años se puede ganar". "La selección española sigue su curso, bien orientada, bien gestionada y con gran talento. Y creo que para todo el mundo es una de las favoritas para ganar el próximo Mundial", dijo.

"Espero que Portugal tenga un buen desempeño, es una generación con mucho talento, también pongo como favoritas a Brasil, Argentina, Francia España... Pero espero que podamos pelear contra ese favoritismo de primera línea y contra selecciones con más historia en el Mundial", comentó sobre su selección.

Y calificó de "pecado" que Italia no esté en el Mundial por tercera edición consecutiva. "Tienen que reflexionar, tienen que pensar en una reestructuración", concluyó.