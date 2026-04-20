Los reyes de España reciben al nuevo presidente portugués en su visita de presentación

Madrid, 20 abr (EFE).- Los reyes de España recibieron este lunes en el Palacio Real al nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, en su primer viaje oficial al extranjero tras ser investido el pasado mes, una visita de presentación en la que también se reunirá con el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

Seguro, que fue líder del Partido Socialista portugués entre 2011 y 2014, acudió acompañado de su mujer, Margarida Maldonado Freitas, a un almuerzo ofrecido por Felipe VI y su esposa, la reina Letizia.

La visita comenzó con una reunión entre los dos jefes de Estado y, a continuación, ambos posaron con sus esposas para la fotografía oficial.

Posteriormente, saludaron a los asistentes a la comida, entre ellos el propio Sánchez, y los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares, y de Portugal, Paulo Rangel, además de los embajadores respectivos.

Con esta visita se quiere consolidar y reforzar la relación bilateral entre ambos países, a los que unen "lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación", según dijo Seguro en su discurso del pasado 9 de marzo durante su toma de posesión, a la que asistió Felipe VI.

A la presencia del rey de España en ese acto se refirió el nuevo presidente portugués: "Sé que ambos preferimos los caminos a las fronteras", para destacar también las "sinergias que unen territorios, acercan a las personas y transforman la vecindad en una relación de amistad y cooperación".

"La relación entre Portugal y España ha demostrado que es posible construir convergencias duraderas cuando prevalece la voluntad de un destino compartido. Una voluntad que renuevo aquí en nombre de Portugal", dijo Seguro entonces. EFE

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