La violencia contra los defensores de derechos humanos se intensifica en Brasil, alerta AI

São Paulo, 20 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) advirtió que la violencia contra los defensores de los derechos humanos, en especial ambientalistas, indígenas y afrodescendientes, se intensificó en Brasil, donde persisten, además, dificultades para acceder a la Justicia en casos de abuso policial.

En su informe anual, AI expuso que "las amenazas y agresiones contra líderes indígenas aumentaron significativamente" en 2025, al tiempo que continuaron "las invasiones y los actos de violencia" en las regiones de rápido crecimiento del sector agropecuario.

La organización reconoció algunos avances, como la aprobación del nuevo Plan Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos, pero subrayó que el año pasado continuaron "los ataques, las amenazas y la violencia grave" contra estos, que también sufrieron "asesinatos, atentados, amenazas de muerte y casos de criminalización".

En este sentido, recordó los casos de Antônia Ferreira dos Santos y Marly Viana Barroso, recolectoras de coco babasú de 53 y 71 años, respectivamente. Ambas fueron asesinadas en noviembre pasado en Novo Repartimento, en el estado amazónico de Pará, en un contexto de disputa territorial.

Por otro lado, Amnistía se hizo eco de las acusaciones contra el Gobierno de Pará por supuestamente haber utilizado "indebidamente" la estructura del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos para espiar a líderes indígenas y comunitarios.

También citó como ejemplos extremos "el asesinato y decapitación" del joven avá guaraní Everton Lopes Rodrigues en el municipio de Guaíra, en Paraná (sur); y el homicidio del líder guaraní kaiowá Vicente Fernandes Vilhalva durante un ataque perpetrado por pistoleros contra un territorio recuperado en Mato Grosso do Sul (oeste).

AI también denunció que "la violencia policial siguió caracterizando la política de seguridad pública" en el país suramericano.

En este apartado, trajo a colación el operativo policial llevado a cabo en octubre pasado que resultó en la muerte de al menos 121 personas, entre ellas cuatro policías, en los conjuntos de favelas Penha y Alemão, en Río de Janeiro.

Esa acción, en la que las autoridades abandonaron parte de los cuerpos de sospechosos sin vida en una zona boscosa y que pasó a la historia como la más letal de la historia, generó "denuncias de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, violación de los protocolos de preservación de la escena del crimen y uso desproporcionado de la fuerza en una zona densamente poblada".

A la lacra de la violencia policial, Amnistía alertó de que la Justicia no suele dar una respuesta favorable a las víctimas, ya que "alrededor del 98 % de las investigaciones contra agentes policiales se archivan y menos del 2 % de los casos de muertes causadas por la policía llegaban efectivamente a juicio". EFE