John Ternus, el ingeniero que asumirá las riendas de Apple tras la era de Tim Cook

Washington, 20 abr (EFE).- El ingeniero John Ternus, forjado durante más de dos décadas dentro de Apple, asumirá el cargo de consejero delegado el próximo 1 de septiembre en sustitución de Tim Cook, en una transición que apunta a mantener la continuidad estratégica del gigante tecnológico.

Apple ha presentado a Ternus como una de las piezas clave para que la empresa pudiese introducir productos como el iPad, los AirPods y también ha estado inmerso en el desarrollo de varias generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware es reconocido como el responsable de liderar la transición hacia chips propios, uno de los cambios más relevantes en la historia reciente de tecnológica estadounidense.

Nacido en 1975 y con formación en ingeniería mecánica, se incorporó a Apple en 2001 y ha escalado posiciones hasta convertirse en uno de los ejecutivos con mayor peso en la definición de producto y la ruta de innovación.

Su nombramiento, aprobado como parte de un proceso de sucesión planificado, refuerza la tradición de Apple de promover talento interno tras la etapa de Cook, marcada por la expansión de los servicios y la consolidación financiera del grupo.

A diferencia de su antecesor, con un perfil más centrado en operaciones y negocio, Ternus representa una vuelta al liderazgo de corte ingenieril, en un momento en que Apple enfrenta crecientes retos en áreas como la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos dispositivos.

"Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión (...) tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor", dijo Ternus tras hacerse pública la sucesión.

Apple publicó que "el trabajo de Ternus en Mac ha contribuido a que la categoría sea más potente y popular a nivel mundial que nunca en sus 40 años de historia. Esto incluye la reciente presentación del MacBook Neo", el producto insignia de la empresa esta temporada.

Antes de trabajar en la empresa de Cupertino, Ternus, licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania, se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Cook, que lidera la empresa desde 2011, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo, desde donde seguirá vinculado a la compañía.

Bajo su liderazgo, la compañía ha pasado de tener una capitalización de unos 350.000 millones de dólares a una de 4 billones, siendo ahora la tercera mayor cotizada del mundo. EFE