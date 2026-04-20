Japón tilda de "deplorable" la construcción de una nueva estructura china en el mar de China Meridional

El Ministerio de Exteriores de Japón ha tildado de "deplorable" que China haya empezado a construir una nueva estructura energética en el mar de China Meridional en el marco de las tensiones entre ambos países por sus reclamaciones marítimas en esta zona en disputa.

"Es sumamente deplorable que China esté impulsando una ampliación unilateral en el mar de China Meridional, siendo que la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental en dicho mar aún no han sido delimitadas", ha indicado este lunes en un comunicado.

El jefe de la oficina de Asia y Oceanía del Ministerio, Maasaki Kanai, ha presentado una "enérgica protesta" ante el jefe adjunto de la Embajada china en Tokio, Shi Yong, instando así a China a "reanudar cuanto antes las negociaciones sobre la aplicación del Acuerdo de junio de 2008" para la explotación conjunta de gas.

Según el Ministerio de Exteriores japonés, China ha acelerado sus actividades de explotación en el mar de China Meridional, con la construcción de hasta 23 estructuras en el lado chino de la llamada "línea de equidistancia", una frontera marítima propuesta por Tokio para delimitar la zona en virtud del artículo 15 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Pekín rechaza dicha "línea de equidistancia" propuesta por Tokio al considerar que la plataforma continental es una "prolongación natural" de su territorio hasta la fosa de Okinawa, pese a que no ha determinado su alcance por el momento.

Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores chino anunciara el viernes que había presentado una protesta formal ante el Gobierno de Japón por el paso de un buque militar por el estrecho de Taiwán, una medida que para Pekín amenazaba "gravemente la soberanía y la seguridad de China" y a la que Pekín se opuso "firmemente".

Las relaciones entre ambos países han sido tensas desde que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dejara la puerta abierta a la posibilidad de desplegar tropas japonesas en caso de que China ataque Taiwán, unas declaraciones que no sentaron nada bien en Pekín, que acusó a la primera ministra de inmiscuirse en sus asuntos internos.