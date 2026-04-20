Fergus Group incorpora un nuevo hotel en Mallorca con 50 habitaciones y alcanza las 10 unidades de tent Hotels

Fergus Group ha sumado a su cartera el Hotel Eolo ubicado en el emblemático Puerto Pollença (Mallorca), un establecimiento que cuenta con 50 habitaciones y que pasará a formar parte de tent Hotels, que alcanza así los 10 hoteles en España.

La incorporación responde al modelo de reposicionamiento de Fergus Group, que transforma activos con potencial en "propuestas diferenciales adaptadas a las nuevas formas de viajar".

Durante 2026, el hotel operará como Eolo Affiliated by Fergus y reabrirá en 2027 como tent Eolo tras un proceso de reconceptualización para adaptarlo a la marca.

El fundador y presidente ejecutivo de la compañía, Pep Cañellas, ha señalado que Puerto Pollença es uno de los destinos "más emblemáticos y queridos de Mallorca", por lo que poder llevar la maraca tent Hotels a este lugar frente al mar "es un paso muy significativo" para Fergus Group. "Seguimos apostando por Mallorca y por un turismo más dinámico, flexible y centrado en la experiencia del huésped", ha añadido.

tent Hotels es una marca basada en Bed&Unlimited Brunch (B&UB), un formato hotelero dirigido a viajeros que visitan un destino "con interés en conocerlo". Así, el hotel ofrecerá estancias flexibles y "conectará a los huéspedes con el entorno y su cultura".

El hotel ofrecerá un brunch ilimitado hasta las 13.30 horas con opciones que irán desde productos frescos de proximidad hasta elaboraciones al momento.

Asimismo, dispondrá de un Restaurante Pizzería y el servicio tentlivery, desarrollado junto a Just Eat, con el que los huéspedes pueden pedir comida en restaurantes locales para tomar en el hotel.

Los huéspedes también tendrán acceso a los servicios de tent, así como a su app, con la que podrán descubrir actividades y planes en el destino, además de acceder a funcionalidades como el chat directo con el hotel, llave digital de su habitación o la posibilidad de realizar el 'check in' digitalizado.

Este proyecto forma parte de la estrategia de crecimiento del grupo, que ya ha alcanzado los 20 hoteles en Mallorca y los 37 establecimientos en España.