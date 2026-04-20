Agencias

Muere en el hospital la séptima víctima del ataque armado del sábado en Kiev

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Kiev, 20 abr (EFE).- Uno de los heridos en el ataque armado del sábado en Kiev, en el que un hombre abrió fuego contra varios transeúntes en el barrio de Golosivski de la capital ucraniana, ha muerto en el hospital en el que estaba ingresado, según ha informado en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

El número de víctimas mortales del ataque sube de esta manera a 7, ha señalado Klichkó.

El alcalde de Kiev ha explicado que la séptima víctima se encontraba en estado extremadamente grave en el centro médico al que había sido trasladado.

Las autoridades ucranianas investigan las motivaciones del hombre que llevó a cabo el ataque, que fue abatido por la Policía. Según ha trascendido hasta ahora, el asesino tenía 58 años, nació en Moscú y vivió en la región de Donetsk del este de Ucrania, ocupada parcialmente por Rusia.

Un responsable policial ha dimitido después de que se publicara un vídeo de dos agentes huyendo del hombre que disparaba en el momento en que éste abría fuego. EFE

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