Feijóo ve "coherente" que Machado no se reúna con Sánchez porque "sigue compadreando con el régimen de Maduro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este lunes de "coherente" que la líder opositora venezolana María Corina Machado no se reúna con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien, según ha dicho, "sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro". Además, ha recordado que España ha pedido que se levante "la suspensión de las sanciones de la UE" al Gobierno de Delcy Rodríguez.

"La señora Corina ha sido coherente con lo que ha dicho, coherente con lo que hace y coherente con lo que ha sufrido", ha declarado Feijóo a su llegada al desayuno informativo con Machado que ha organizado Nueva Economía Fórum en Madrid.

El jefe del Ejecutivo expresó su disposición a reunirse con la opositora venezolana sí así lo pedía. Sin embargo, Machado justificó su decisión de no verse con Sánchez aludiendo al encuentro de Sánchez con líderes como Lula da Silva (Brasil) o Gustavo Petro (Colombia) en Cataluña. "La reunión en Barcelona es la demostración por la que no es conveniente", apostilló.

CRITICA LOS CÁNTICOS QUE SE ESCUCHARON EN LA PUERTA DEL SOL

Al ser preguntado expresamente cómo valora que Machado haya rechazado verse con Sánchez, Feijóo ha señalado que la propia líder venezolana "lo ha explicado muy bien". A su entender, "tener una reunión con el presidente del Gobierno, que ha compadreado, que sigue todavía compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido".

Además, ha destacado que España "ha pedido que se levante la suspensión de las sanciones de la Unión Europea al Gobierno de la señora Delcy Rodríguez". "Eso es incompatible con la democracia y es incompatible con la coherencia de un país occidental que cree en la democracia y en la libertad de expresión", ha enfatizado, para defender la "coherencia" de Machado.

Interrogado después por los cánticos que se escucharon el sábado en la puerta del Sol acerca de '¡Fuera la mona!', Feijóo ha indicado que él no está a favor de cánticos ni de "insultar a nadie". "Lo que sí es evidente es que hay personas que insultan y después les molesta ser insultadas. Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan ni con los que son insultados", ha concluido.