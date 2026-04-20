Unicef: el cambio climático interrumpe la educación de 130 millones de niños en África

Nairobi, 20 abr (EFE).- Los efectos del cambio climático han interrumpido el aprendizaje de 130 millones de niños en África oriental y meridional, lo que ha costado a los sistemas educativos unos 1.300 millones de dólares en daños a infraestructuras, advirtió este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según un informe de Unicef y la consultora Dalberg, las interrupciones educativas provocarán pérdidas de ingresos futuros de hasta 140.000 millones de dólares, una cifra que podría ascender a 380.000 millones para 2050 a medida que los impactos del cambio climático se intensifiquen y afecten hasta unos 520 millones de estudiantes.

“Los niños y niñas están pagando el precio más alto por una crisis que no provocaron. Por primera vez, este informe muestra la magnitud de las pérdidas y los daños relacionados con el cambio climático en la educación”, dijo la directora regional de Unicef para África oriental y meridional, Etleva Kadilli, en el documento.

“Sin embargo -añadió-, el impacto en la infancia sigue siendo prácticamente invisible en las decisiones de financiación. Esto debe cambiar”.

El informe, titulado 'Protegiendo el futuro del aprendizaje de los niños: Cuantificando las pérdidas y los daños relacionados con el clima en África Oriental y Meridional', señaló que la educación recibe menos del 1,5 % de la financiación climática mundial.

Fortalecer las escuelas para resistir los impactos climáticos no solo protege la educación, sino que por cada dólar invertido, se generan hasta 13 dólares a futuro en beneficios al preservar el desarrollo y la productividad a largo plazo de los niños.

El análisis en países como Etiopía, Kenia, Mozambique, Somalia y Zambia demostró que los fenómenos meteorológicos extremos, que pueden afectar el sistema educativo, terminan empujando a los niños a una vida aún más precaria.

En Zambia, entre 2005 y 2024, las inundaciones y las sequías interrumpieron el aprendizaje de 5 millones de estudiantes y causaron pérdidas inmediatas en infraestructura educativa por valor de 60 millones de dólares, además de reducir los ingresos futuros hasta en 5.000 millones de dólares.

La sequía provocada por el fenómeno de El Niño en el sur de África entre 2023 y 2024 dejó a casi 10 millones de personas sin alimentos, agua o electricidad, lo que obligó a las escuelas a reducir su horario, cerrar temporalmente o enviar a los estudiantes a casa antes de tiempo.

“Los niños y niñas de zonas rurales se vieron afectados de manera desproporcionada, y muchos abandonaron la escuela para mantener a sus familias o se enfrentaron a un mayor riesgo de matrimonio infantil”, remarcó el informe.

El documento se publicó antes de la reunión que la junta del Fondo para la Respuesta a las Pérdidas y los Daños (FRLD), entidad operativa en el marco del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mantiene esta semana en Livingstone (Zambia).

Unicef instó al FRLD reconocer a la infancia como titular de derechos en la financiación climática. EFE