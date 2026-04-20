Europa batió su récord de generación renovable en el arranque de 2026

Bruselas, 20 abr (EFE).- Europa batió su récord de generación eléctrica a partir de energías renovables en el primer trimestre de 2026, con un avance del 15 % en solar y un incremento del 22 % en eólica en relación con el mismo período del año anterior, según datos difundidos hoy por la consultora Montel.

"La generación renovable total durante el trimestre ascendió a 384,9 teravatios-hora (TWh), gracias a una producción solar récord, una recuperación de la generación eólica y una sólida producción hidroeléctrica", indicó en un comunicado la firma, que incluye en su análisis a los países de la UE y otros del continente como Reino Unido, Noruega, Suiza o Serbia.

El incremento de la producción de electricidad limpia y autóctona "ayudó a mitigar el impacto del conflicto con Irán sobre los precios mayoristas de la electricidad, ya que la fuerte producción renovable desplazó a la generación con gas, reduciendo el efecto de los picos de precios observados en los mercados gasistas a lo largo del trimestre", agregó.

La tecnología que más contribuyó fue la eólica, con 173,7 TWh generados en el trimestre, un aumento del 22 % respecto al primer trimestre de 2025.

La hidráulica aportó 128,6 TWh, recuperándose con fuerza desde el tercer trimestre de 2025, cuando el bajo nivel de precipitaciones hizo caer su producción hasta 97,1 TWh.

La consultora agrega que este invierno, en cambio, las lluvias han sido "inusualmente abundantes", lo que ha permitido reponer los embalses y devolver la producción a "niveles más habituales".

La producción solar, por su parte, siguió su "ascenso sostenido", y el crecimiento de capacidad hizo que la generación trimestral alcanzara 52,6 TWh, el nivel más alto registrado nunca para un primer trimestre y un 15 % más que en el mismo periodo del año anterior.

"Pese a tratarse del volumen trimestral más alto jamás registrado, la proporción de generación procedente de renovables se situó en el 48,8 %, por debajo del porcentaje equivalente observado en trimestres anteriores", agrega el documento.

Esto se debe a que se registraron unas "condiciones meteorológicas frías, que elevaron la demanda al nivel más alto desde 2022", con especial incidencia en Europa central y oriental, lo que elevó la demanda media de todo el trimestre en un 1,4 % respecto a 2025.

La península ibérica no se vio afectada por el episodio de frío que elevó la demanda en buena parte de Europa, de modo que el consumo se mantuvo prácticamente estable interanualmente y coincidió con una elevada producción solar. España registró 397 horas con precios negativos en el primer trimestre de 2026, cerca ya del total de todo 2025 (555 horas).

Perspectivas

De cara al segundo trimestre, Montel anticipa un "panorama complejo" en el que "pueden coexistir precios mínimos históricos y picos vespertinos récord, lo que subraya los desafíos estructurales a los que se enfrenta el sistema eléctrico europeo en esta etapa de transición".

Esto se explica porque habrá "periodos de enorme excedente de generación renovable, lo que dará lugar a precios negativos en Europa" y, en paralelo, a "precios relativamente altos en los picos de demanda vespertinos, impulsados por los precios del gas, a medida que la generación renovable disminuya tras el máximo solar y entren en funcionamiento las plantas de respaldo para cubrir la demanda".

"La capacidad solar en Europa sigue creciendo y probablemente aportará enormes volúmenes de electricidad en verano, que previsiblemente superarán las cifras récord de generación solar del año pasado", indicó el director del informe, Jean-Paul Harreman.

Advirtió además de que las olas de calor podrían tensionar el sistema energético europeo y, en caso de producirse a finales del segundo trimestre o incluso coincidir con un "super El Niño", añadir aún más presión en un momento de bajas reservas de gas y de mayores costes para reponerlas por la incertidumbre en Oriente Medio. EFE