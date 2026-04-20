EEUU advierte a sus ciudadanos de posibles ataques de milicias proiraníes en Irak en pleno alto el fuego

La Embajada de Estados Unidos en Irak ha advertido de posibles ataques por parte de milicias "terroristas" leales a Irán tanto contra sus nacionales como contra objetivos estadounidenses en Irak, incluyendo en el Kurdistán iraquí, en el marco del alto el fuego por la guerra contra Teherán y tras nuevos ataques en la región.

"Las milicias terroristas iraquíes aliadas con Irán siguen planeando ataques adicionales contra ciudadanos estadounidenses y objetivos relacionados con Estados Unidos en todo Irak, incluida la región del Kurdistán de Irak", ha indicado en un comunicado.

La legación diplomática ha advertido además de que "algunas entidades asociadas con el Gobierno iraquí siguen proporcionando, de manera efectiva, cobertura política, financiera y operativa a estas milicias terroristas" vinculadas con Teherán.

Por otro lado, ha instado a sus ciudadanos a "estar al tanto de los riesgos continuos de misiles, drones y proyectiles en el espacio aéreo iraquí" si desean abandonar el país mediante vuelos comerciales, que por el momento permanecen "limitados".

Si bien la Embajada de Estados Unidos en Irak sigue con sus operaciones, ha pedido a los ciudadanos que no viajen a Bagdad o al Consulado General en Erbil para ponerse en contacto con la legación en el marco de la inestabilidad actual en la región.

El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) denunció el viernes que tres personas murieron por ataques en la provincia de Erbil atribuidos a milicias proiraníes pese al alto el fuego firmado entre las partes en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Irán.