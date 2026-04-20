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Comienzan las maniobras militares conjuntas ente EEUU y Filipinas con la participación de Japón

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Miles de militares estadounidenses y filipinos han iniciado este lunes maniobras militares conjuntas, las cuales han contado por primera vez con la partipación de fuerzas japonesas y que se alargarán, según está previsto, hasta el próximo 8 de mayo para incluir también un contingente canadiense.

Las maniobras --que se desarrollan anualmente bajo el nombre de 'Balikatan'-- están realizándose frente a territorio filipino situado cerca de Taiwán, una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en China y con las que Manila busca poner a prueba su capacidad de "reacción" ante "condiciones reales" dada la situación geopolítica actual.

Así, se han convertido en unas de las más grandes dada la participación de tercos países, entre los que también se encuentran ahora Australia, Canadá, Francia y Nueva Zelanda, que se han sumado por primera vez como "participantes activos", tal y como han explicado las autoridades filipinas.

Más de 17.000 militares de Estados Unidos y Filipinas participan en estas maniobras, según ha informado el propio Ejército de Estados Unidos, que ha trasladado el "compromiso" de Washington con la región de Asia a medida que aumenta la tensión en otras zonas del mundo.

A mediados de abril, cuando Washington confirmó su participación, el comandante Robert Bunn, portavoz de las fuerzas estadounidenses, aseveró que el mensaje de Estados Unidos es el del "compromiso y la dedicación a la alianza con Filipinas y la seguridad en la región".

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