El Real Madrid se corona campeón de la Youth League en los penaltis

El Juvenil A del Real Madrid se ha coronado campeón de la UEFA Youth League después de vencer al Brujas (1-1, 2-4 en los penaltis) en la tanda de penaltis de la final disputada en el Stade de la Tuilière de Lausana (Suiza), y conquista así el título por segunda vez en su historia.

El conjunto dirigido por Álvaro López consiguió adelantarse en el minuto 23, cuando Fortea puso un centro al área desde la banda derecha y Jacobo, de tacón, inauguró el marcador en una primera parte que el cuadro madridista consiguió dominar. De hecho, gozó de otras dos ocasiones, en las botas de Jacobo y Yáñez, antes del descanso que no logró materializar.

En la reanudación, el equipo belga avisó con un remate de Koren que desbarató el portero blanco, y ya en el minuto 64 se encontró con un empate gracias a un disparo de Jensen. Lacosta intentó adelantar de nuevo a los españoles, pero su remate en el 78 lo desvió Vanden Driessche.

Así, todo se tuvo que decidir en la tanda de penaltis, donde el guardameta Javi Navarro se erigió como el gran protagonista al detener dos lanzamientos. Los tantos de Liberto, Yáñez, Carlos Díez y Diego Aguado permitieron al Real Madrid alzar su segundo trofeo en la competición.