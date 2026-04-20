Presidente de Guatemala espera que nuevo fiscal general "no apadrine a los corruptos"

Ciudad de Guatemala, 20 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, espera que el nuevo fiscal general, cuya designación está a su cargo a partir de esta semana, "no apadrine a los corruptos", después de que la actual jefa del Ministerio Público (Fiscalía) esté señalada por corrupción por la comunidad internacional.

Así lo indicó este lunes en una rueda de prensa donde recalcó que se necesita una Fiscalía que "persiga a los delincuentes"; sea "una institución seria" y que "defienda los intereses de Guatemala".

Todo ello en medio de que esta semana el presidente guatemalteco recibirá por parte de una comisión especial un listado final con los seis candidatos al cargo, tras un polémico proceso, marcado por señalamientos de corrupción y críticas por darle el máximo puntaje a la actual fiscal, Consuelo Porras, que aspira a la reelección.

Esa comisión de postulación está compuesta por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país y por miembros del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, además de la Corte Suprema de Justicia.

De esa lista final, a definirse hoy, Arévalo de León tendrá que elegir al reemplazo de la actual fiscal general, quien lleva ocho años en el cargo y que además cuenta con múltiples sanciones y señalamientos por corrupción de la Unión Europea y de Estados Unidos.

El nuevo fiscal iniciará periodo de cuatro años a partir del próximo 16 de mayo y su elección es transcendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala, de acuerdo a expertos en el tema y el mismo presidente guatemalteco.

Por ello, el mismo mandatario descarta la continuidad en el puesto de Porras, con quien ha mantenido una tensa relación desde el inicio de su Administración.EFE

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