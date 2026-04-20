CEVALDOM y Montran lanzan un Portal del Inversionista móvil, ampliando el acceso en tiempo real a los mercados de capitales de la República Dominicana

PR Newswire

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 20 de abril de 2026

SANTO DOMINGO, República Dominicana, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CEVALDOM, el Depósito Central de Valores de la República Dominicana, ha lanzado un Portal del Inversionista mejorado con capacidades móviles completas, brindando a los inversionistas acceso en tiempo real a sus tenencias, actividad de liquidación e información de mercado desde cualquier dispositivo. La plataforma fue diseñada y desarrollada por Montran.

El lanzamiento extiende el portal previamente disponible solo en web hacia una experiencia móvil-first, un cambio significativo en un mercado donde el móvil es cada vez el principal punto de acceso digital. La nueva plataforma incluye tiempos de carga más rápidos, navegación mejorada y funcionalidades como preguntas y respuestas, noticias y comentarios para fomentar la participación continua de los inversionistas.

Un desafío fue integrar el portal de Montran con el sistema de CEVALDOM, estandarizando datos y alineando la lógica para información consistente y en tiempo real.

"La parte más difícil de este proyecto no fue el front end, sino lograr que dos sistemas propietarios hablaran el mismo idioma en tiempo real", dijo José Escobar, Gerente General de Montran Latam. "Ese trabajo de alineación de datos es lo que hace que el portal sea confiable. Los inversionistas están viendo posiciones en vivo y precisas, no actualizaciones por lotes del día anterior."

Carmelly Morel, directora de Servicios y Desarrollo de Clientesen CEVALDOM, destacó la importancia estratégica de la iniciativa para el desarrollo del mercado de capitales de la República Dominicana.

"Para CEVALDOM, el Portal del Inversionista es reflejo de nuestro firme compromiso con la integridad, la transparencia y la seguridad del mercado. Nos llena de orgullo poner a disposición de nuestros inversionistas información oportuna y de primera fuente, contribuyendo al desarrollo de un entorno más confiable y dinámico en el mercado de valores dominicano", afirmó Carmelly Morel.

El portal ya está en funcionamiento y disponible para los participantes de CEVALDOM y sus inversionistas. Se prevén nuevas mejoras de la plataforma en los próximos trimestres.

Acerca de Montran

Montran es el proveedor líder de soluciones de infraestructura de pagos y mercados de capitales, prestando servicio a las principales instituciones financieras del mundo, con implementaciones y operaciones en más de 90 países. Descubra más en www.montran.com

Acerca de CEVALDOM

CEVALDOM es el Depósito Central de Valores de la República Dominicana, que ofrece servicios seguros y eficientes de custodia, liquidación y administración de valores.

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FUENTE Montran Corporation