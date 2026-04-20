Australia permite donación de sangre a más hombres gais, bisexuales y personas trans

Sídney (Australia), 20 abr (EFE).- Australia amplió desde este lunes los criterios de elegibilidad para la donación de sangre, una medida que permitirá a más hombres gais y bisexuales, así como a personas transgénero en relaciones monógamas de largo plazo, donar sangre y plaquetas por primera vez.

El cambio, implementado por la Cruz Roja Australiana, introduce un cuestionario previo a la donación con preguntas sobre actividad sexual que se aplican por igual a todos los donantes, independientemente de su género u orientación sexual.

Según el comunicado difundido por la organización, "desde el lunes 20 de abril, todos los donantes serán preguntados sobre la misma actividad sexual en el cuestionario previo a la donación, independientemente del género", en una iniciativa destinada a "hacer la donación más inclusiva mientras se mantiene la seguridad de la sangre donada".

El director ejecutivo de Lifeblood, la rama de donación de sangre de Cruz Roja Australiana, Stephen Cornelissen, calificó la medida en el texto como "un hito importante para la donación de sangre en Australia".

Recordó que las normas anteriores impedían donar a muchas personas del colectivo LGTBI+ si habían tenido relaciones sexuales en los tres meses precedentes.

La reforma fue aprobada en 2025 por el regulador sanitario australiano, la Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés), tras un proceso que incluyó estudios científicos, modelización de riesgos y consultas con gobiernos y organizaciones comunitarias.

De acuerdo con Lifeblood, se espera que la actualización permita hasta 20.000 donaciones adicionales de sangre al año. Cada semana, Australia necesita unas 33.000 donaciones de sangre, plasma y plaquetas para atender a pacientes con cáncer, trastornos hemorrágicos, víctimas de accidentes y otras condiciones.

La medida se suma a cambios previos introducidos en julio de 2025 para la donación de plasma, que ya han permitido la incorporación de unos 3.000 nuevos donantes y cerca de 10.000 donaciones adicionales.

La flexibilización responde a una revisión de normas vigentes desde la década de 1980, cuando la epidemia de VIH llevó a imponer restricciones estrictas basadas en la orientación sexual.

En España y en buena parte de Europa, los criterios para la donación de sangre han evolucionado en los últimos años hacia modelos más inclusivos basados en la evaluación individual del riesgo, en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa sobre derechos humanos. EFE