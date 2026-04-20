Así es HiBreak Dual, el nuevo 'smartphone' que combina tinta electrónica a color con una pantalla LCD secundaria

La compañía tecnológica china Bigme ha presentado el nuevo HiBreak Dual, un 'smartphone' con diseño de doble pantalla, que combina un panel principal delantero de tinta electrónica E-Ink a color y uno secundario trasero de tamaño reducido con tecnología LCD y forma redonda, ideado para mostrar información básica sin necesidad de desbloquear el dispositivo.

Bigme se caracteriza por la fabricación de productos con pantalla de tinta electrónica a color, que funcionan con sistema operativo Android y que buscan ofrecer comodidad visual sin renunciar a funciones inteligentes, incluyendo desde eReaders hasta tabletas, 'smartphones' e, incluso, monitores.

Sin embargo, ahora ha presentado un nuevo 'smartphone' que incluye una propuesta de doble pantalla para combinar tanto tecnología E-Ink como un panel con pantalla LCD, en un mismo dispositivo, permitiendo a los usuarios disfrutar de una lectura relajada y sin distracciones en la pantalla principal, al tiempo que mantiene la fluidez del contenido de las pantallas convencionales en el panel secundario.

Concretamente, se trata del HiBreak Dual, que cuenta con una parte frontal con pantalla E-Ink de 6,13 pulgadas. Este panel cuenta con una densidad de 300 PPI para contenido en blanco y negro, así como de 150 PPI para contenido a color.

Así, este tipo de pantallas de tinta electrónica se caracterizan por ofrecer una experiencia similar al tacto y visualización del papel, lo que la hace idónea para leer libros electrónicos o tomar notas, eliminando la fatiga ocular.

Además, la visualización se mejora con la tecnología SSS Fast Refresh de la compañía, que alcanza una tasa de refresco de 53 FPS reduciendo el efecto de "fantasma" o el retardado, a la hora de ver imágenes en movimiento o desplazar el contenido en la pantalla.

Sin embargo, la experiencia se completa con la pantalla secundaria LCD a color, que está ubicada en la parte trasera del HiBreak Dual, con un formato circular de tamaño reducido y una resolución de 360x360 píxeles.

Esta pantalla secundaria muestra de forma sencilla y más accesible información básica relevante como la hora, la música que se esté reproduciendo, ciertas fotografías y vídeos o las notificaciones del dispositivo.

Por tanto, permite tener a mano datos relevantes del día a día o acceso a funciones de Android sin necesidad de desbloquear el 'smartphone' o "para que nunca se pierda el hilo de la lectura", como ha explicado la tecnológica en su web oficial.

Por ejemplo, desde esta pantalla se pueden ver notificaciones de mensajes recibidos, 'mails', la previsión del tiempo o, incluso, utilizarla para hacer 'selfies', a modo espejo. También permite acceder a plataformas como YouTube o TikTok, como ha mostrado en un vídeo de presentación.

Además de todo ello, el nuevo HiBreak Dual de Bigme cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 1080 (Octa-core 2.6GHz), que se acompaña de opciones de configuración de memoria como 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento o 12 GB de RAM y 256 GB, expandibles hasta 2TB mediante micro SD.

Asimismo, está impulsado por el sistema operativo Android 14, con lo que permite el uso de cualquier aplicación compatible y cuenta con soporte para redes 5G Global, Dual SIM, NFC para pagos móviles y GPS preciso.

El nuevo 'smartphone' se puede acompañar de un lápiz óptico que alcanza 4.096 niveles de presión, por lo que ayuda a los usuarios a tomar notas, firmar documentos o dibujar de forma precisa en la pantalla E-Ink.

Igualmente, es compatible con funciones de inteligencia artificial (IA) como la transcripción de voz a texto, el reconocimiento de caracteres (OCR) o la generación de imágenes animadas de mascotas con IA para la pantalla trasera.

Además de todo ello, el HiBreak Dual también dispone de una cámara frontal de 5 MP y una cámara trasera de 20 MP optimizada para el escaneo de documentos y códigos QR. Finalmente, incluye una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 18W.

Por tanto, este nuevo 'smartphone', que también permite su uso como lector de libros electrónicos, está disponible desde 359 dólares (alrededor de 304,68 euros al cambio) en su página oficial.