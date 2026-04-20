AI alerta del deterioro de derechos humanos y crisis de desaparecidos en México

Ciudad de México, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México durante 2025, con preocupación por la crisis de desapariciones, el aumento de asesinatos de defensores y periodistas, así como la vulnerabilidad de migrantes y personas desplazadas por la violencia.

En su informe anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Mundo 2025, la organización señaló que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo.

Según el documento, el año pasado el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial en asesinatos de defensores, con 32 casos registrados en 2024, frente a 30 del año previo. En el ámbito ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental reportó 25 personas asesinadas por proteger el medioambiente, seis más que en 2023.

En materia de prensa, Amnistía retomó datos de la organización Artículo 19, que documentó el asesinato de siete periodistas durante el año "en represalia por su labor informativa", además de 51 casos de acoso judicial contra comunicadores y medios entre enero y julio, más del doble que el año anterior.

El informe también puso énfasis en la crisis de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares.

Señaló que, ante la magnitud del problema, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 para analizar si este fenómeno se practica de manera "sistemática o generalizada" en el país.

En el ámbito migratorio, la organización denunció extorsiones, secuestros y cobros ilegales en retenes en las carreteras contra personas migrantes y refugiadas que cruzan México, además de dificultades para acceder a salud, educación y empleo.

Amnistía destacó, además, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 58.800 solicitudes de asilo durante 2025, principalmente de personas procedentes de Cuba, Venezuela y Haití.

Otro foco de alerta fue el desplazamiento forzado interno. Un informe citado de la Universidad Iberoamericana documentó un aumento del 129 % en 2024 respecto al año anterior, con al menos 28.900 personas desplazadas, principalmente en los estados de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.

Pese a este panorama, el reporte destacó algunos avances, como la disminución de la pobreza multidimensional al 29,6 % de la población y la despenalización del aborto en cuatro estados del país durante 2025.