Un alto asesor de Jamenei agradece la "postura sensata" de España frente a la "farsa" de la reunión de París

El destacado asesor clerical iraní Alí Akbar Velayatí, principal experto en política internacional del líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, ha agradecido la "postura sensata" de España al quedarse al margen de la "farsa" de reunión abanderada esta semana por Reino Unido y Francia, y celebrada en París, con la intención de enviar una misión europea al estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Teherán.

Irán ha vuelto a restringir este pasado sábado el paso por el estrecho en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener el bloqueo estadounidense en el perímetro de la zona. Un día antes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico.

El asesor iraní y exministro de Exteriores ha considerado que esta iniciativa no va a afectar en modo alguno a la situación en Ormuz porque "la era de la imposición de la seguridad desde ultramar se ha acabado", ha comentado en un mensaje publicado en sus redes sociales. Ahora, es Irán quien "garantiza" la seguridad de Ormuz, como los aliados tradicionales de Teherán en Yemen, la insurgencia hutí, responderán por la seguridad de otro paso estratégico como es el estrecho de Bab al Mandeb, en el mar Rojo.

"Apreciamos la postura sensata e independiente de Madrid", ha añadido Velayatí tras criticar el encuentro en París y recomendar que si Reino Unido y Francia están tan preocupados por la seguridad marítima, igual "deberían pensar antes en el canal de la Mancha y en cerrar la vieja herida de Gibraltar", referencia esta última a las históricas desavenencias entre España y Reino Unido sobre el Peñón.