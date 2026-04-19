Agencias

Rocío Osorno, ajena a polémicas, opina sobre la relación de Tana Rivera y Roca Rey: "Me encanta, hacen match"

Guardar
Imagen Q6EKE5I6GNG75AGWOCKUAU5VBM

Rocío Osorno se ha visto en el centro de la tormenta mediática por la incipiente relación entre su amiga Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey, pero ha optado por situarse claramente del lado del cariño y el buen rollo. En los últimos días han salido a la luz informaciones sobre advertencias y posibles tensiones en su entorno, sin embargo ella prefiere remarcar lo bien que ve a la pareja y el aprecio que siente por ambos, a quienes trata desde hace años.

Preguntada directamente por "la pareja que ha formado ahora" la hija de Francisco Rivera con el diestro, no duda en mostrar su entusiasmo: "Me encanta. Bueno, hacen match. Completo. Total. Y Tana es lindísima. Claro que sí". Con esas palabras deja claro que, desde su punto de vista, encajan a la perfección y que, desde fuera, percibe una conexión real entre los dos, alejándose de cualquier discurso de rivalidad o malos entendidos.

Sobre él, también se muestra especialmente cariñosa. Se refiere a "Andrés" con total naturalidad y resalta que es alguien a quien lleva mucho tiempo tratando: "De verdad, lo conozco hace muchos años y es... igual, es que además hacen buen match". Con esa frase recalca que su buena opinión no es algo improvisado, sino que viene de una relación de confianza con el torero, e insiste de nuevo en la idea de una pareja equilibrada, con química y muy alineada.

En todo momento, la influencer intenta mantener una posición prudente, recordando que habla "desde fuera" y que no es ella quien tiene que confirmar nada sobre el estado exacto del romance. Aun así, sus declaraciones dejan entrever que está feliz por los dos y que les augura un buen futuro, siempre con el matiz de no "casarlos todavía" y respetar los tiempos de una historia que habría nacido como una evolución natural de una amistad de años. De este modo, se desmarca de los rumores de mal rollo y se coloca en un papel claro: amiga de ambos, deseándoles lo mejor y reivindicando que, al menos desde su perspectiva, ellos sí que "hacen match".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gonzalo Celorio, protagonista de la Semana Cervantina, con la relación España-México de telón de fondo

Gonzalo Celorio, protagonista de la Semana Cervantina, con la relación España-México de telón de fondo

El Ejército libanés reabre parte de las carreteras del sur frente a la 'línea amarilla' de la ocupación israelí

El Ejército libanés reabre parte de las carreteras del sur frente a la 'línea amarilla' de la ocupación israelí

VÍDEO: Alberto de Mónaco invita a Felipe VI a asistir al 500 aniversario de la visita de Carlos I al Principado en 2029

VÍDEO: Alberto de Mónaco invita a Felipe VI a asistir al 500 aniversario de la visita de Carlos I al Principado en 2029

Comsa gana un nuevo contrato en México de 142 millones de euros para construir cuatro estaciones de tren

Comsa gana un nuevo contrato en México de 142 millones de euros para construir cuatro estaciones de tren

El español Fabián Ruiz regresa al grupo del PSG tres meses después

Infobae