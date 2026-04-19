Rocío Osorno, ajena a polémicas, opina sobre la relación de Tana Rivera y Roca Rey: "Me encanta, hacen match"

Rocío Osorno se ha visto en el centro de la tormenta mediática por la incipiente relación entre su amiga Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey, pero ha optado por situarse claramente del lado del cariño y el buen rollo. En los últimos días han salido a la luz informaciones sobre advertencias y posibles tensiones en su entorno, sin embargo ella prefiere remarcar lo bien que ve a la pareja y el aprecio que siente por ambos, a quienes trata desde hace años.

Preguntada directamente por "la pareja que ha formado ahora" la hija de Francisco Rivera con el diestro, no duda en mostrar su entusiasmo: "Me encanta. Bueno, hacen match. Completo. Total. Y Tana es lindísima. Claro que sí". Con esas palabras deja claro que, desde su punto de vista, encajan a la perfección y que, desde fuera, percibe una conexión real entre los dos, alejándose de cualquier discurso de rivalidad o malos entendidos.

Sobre él, también se muestra especialmente cariñosa. Se refiere a "Andrés" con total naturalidad y resalta que es alguien a quien lleva mucho tiempo tratando: "De verdad, lo conozco hace muchos años y es... igual, es que además hacen buen match". Con esa frase recalca que su buena opinión no es algo improvisado, sino que viene de una relación de confianza con el torero, e insiste de nuevo en la idea de una pareja equilibrada, con química y muy alineada.

En todo momento, la influencer intenta mantener una posición prudente, recordando que habla "desde fuera" y que no es ella quien tiene que confirmar nada sobre el estado exacto del romance. Aun así, sus declaraciones dejan entrever que está feliz por los dos y que les augura un buen futuro, siempre con el matiz de no "casarlos todavía" y respetar los tiempos de una historia que habría nacido como una evolución natural de una amistad de años. De este modo, se desmarca de los rumores de mal rollo y se coloca en un papel claro: amiga de ambos, deseándoles lo mejor y reivindicando que, al menos desde su perspectiva, ellos sí que "hacen match".