Barça y Osasuna Magna condenan el "comportamiento inapropiado" hacia Javi Rodríguez

El FC Barcelona y el CD Xota FS han condenado el "comportamiento absolutamente inapropiado" del presidente del club navarro, José Antonio 'Tatono' Arregui, hacia el técnico azulgrana Javi Rodríguez, al que según el acta arbitral podría haber propinado una bofetada durante el descanso del partido disputado este sábado entre Osasuna Magna y Barça en el Pabellón Anaitasuna.

"El club condena de manera rotunda cualquier acto de violencia, como el que sufrió ayer nuestro entrenador, Javi Rodríguez, por parte del presidente de Osasuna Magna. Este tipo de conductas inapropiadas no tienen cabida en el deporte y son totalmente contrarias a los valores de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer dentro y fuera de la pista", señaló el FC Barcelona en un comunicado.

El acta del encuentro recoge que "al finalizar la primera parte, y con los equipos aún en la pista, accede a esta un directivo del equipo local, identificado como su presidente el señor José Antonio Arregui, en clara actitud beligerante y dirigiéndose al entrenador visitante". "Este último refiere que el mencionado directivo impacta con la mano en su rostro, no pudiendo este hecho ser constatado por el equipo arbitral", indica, afirmando que tuvo que ser separado "por otros directivos del equipo local y con la colaboración de ambos cuerpos técnicos".

La entidad catalana valoró además las disculpas del club pamplonés. "Valoramos positivamente las disculpas expresadas por parte del club navarro, así como las muestras de rechazo a los hechos por parte de su entrenador, cuerpo técnico, miembros de la Junta Directiva y trabajadores. Entendemos que se trata de una acción individual que no representa a la entidad ni a los valores del fútbol sala. El FC Barcelona desea destacar que tanto nuestro club como Osasuna Magna han mantenido históricamente una relación excelente, basada en el respeto institucional y deportivo, y así continuará siendo", advirtió.

"Reiteramos nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y la convivencia en el deporte, y denunciamos firmemente cualquier comportamiento que se aleje de estos principios", añadió.

Por su parte, Osasuna Magna ofreció su versión a través de un comunicado. "El club reconoce que se produjo un comportamiento absolutamente inapropiado por parte de su presidente hacia Javi Rodríguez, entrenador blaugrana, conducta que rechazamos de forma rotunda por ser contraria a los principios y valores que representan a nuestra entidad", apuntó.

En este sentido, pidió perdón al entrenador 'culer'. "CD Xota FS quiere trasladar sus más sinceras disculpas a Javi Rodríguez, a su equipo técnico y al Barça, club con el que siempre hemos mantenido unas excelentes relaciones, así como a los aficionados, a la competición y a todos los que forman parte del fútbol sala. Somos conscientes de que lo ocurrido no está a la altura del respeto y la ejemplaridad que exige el deporte profesional", manifestó.

"Desde su fundación en 1978, CD Xota FS ha construido su identidad sobre valores como el respeto, el esfuerzo, la humildad, la solidaridad, trabajo en equipo y el compromiso con el juego limpio. El CD Xota FS reafirma su compromiso con los valores del deporte y trabajará con determinación para recuperar la confianza de todos los estamentos, garantizando que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. Reiteramos nuestras disculpas y agradecemos la comprensión de todos los aficionados, equipos y personas que amamos este deporte", finalizó.