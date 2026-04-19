Irán defiende su programa nuclear y acusa a EE.UU. de querer privarle de sus derechos

Teherán, 19 abr (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, defendió este domingo el derecho de su país a desarrollar su programa nuclear y afirmó que Estados Unidos no puede privar a Irán de sus derechos, en alusión al enriquecimiento de uranio, uno de los puntos de fricción en las negociaciones de paz.

“Que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) diga que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares, pero no responda por qué motivo, plantea una cuestión fundamental: ¿quién es él para privar a un pueblo de sus derechos?”, afirmó Pezeshkian durante una visita al Ministerio iraní de Deportes y Juventud.

El mandatario iraní reclamó un trato basado en la “equidad y la justicia” para todas las naciones e insistió en que el acceso a los derechos fundamentales, incluidos los tecnológicos y nucleares, no debe depender de presiones políticas.

Pezeshkian subrayó que Irán no aceptará medidas que vulneren su soberanía y que actúa dentro de lo que considera un marco legítimo en el ámbito internacional.

Además, rechazó que su país busque una escalada bélica y defendió que su política se basa en el pacifismo.

“No debe transmitirse la idea de que Irán busca la guerra. Somos partidarios de la paz y lo que hacemos es una defensa legítima”, sostuvo.

Las afirmaciones de Pezeshkian se producen después de que anoche el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declarara en una entrevista con la televisión estatal que existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz.

Qalibaf afirmó que las negociaciones con Estados Unidos registran “avances”, aunque advirtió que un acuerdo final “continúa lejos”, a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes y sin que se haya fijado una fecha para una nueva ronda de negociaciones, tras las mantenidas el fin de semana pasado en Islamabad, que terminaron sin consenso.

En los últimos días, Trump ha insistido que Irán no puede continuar con su programa atómico e incluso llegó a indicar que EE.UU. entraría en Irán para extraer el uranio altamente enriquecido junto con la República Islámica, lo que Teherán rechazó.

Aun así, el presidente estadounidense ha repetido que el acuerdo con Irán está cerca, advirtiendo al mismo tiempo de que si no se alcanza antes del miércoles, cuando vence la tregua de dos semanas, podría haber nuevos bombardeos contra la República Islámica. EFE