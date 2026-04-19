Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz

Teherán, 19 abr (EFE).- Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso “instrumental” e “hipócrita” del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto “sin condiciones” el estrecho de Ormuz.

“El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, en un mensaje en la red social X.

Bagaei pidió a las autoridades europeas que “detengan estos discursos” y denunció lo que calificó como un “incumplimiento crónico” de las normas internacionales por parte de la UE, al considerar que sus llamamientos carecen de credibilidad.

“¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”, afirmó.

Bagaei defendió que, como Estado ribereño del estrecho de Ormuz, Irán tiene derecho a adoptar las medidas necesarias para evitar que ese paso estratégico sea utilizado para llevar a cabo “ataques ilegales” contra su territorio.

Asimismo, sostuvo que el concepto de “libre tránsito” por Ormuz ha quedado desvirtuado tras el uso de bases militares estadounidenses en la zona para operaciones contra Irán, por lo que responsabilizó a Washington de la actual situación.

Las críticas de Teherán se producen tras un mensaje previo de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en el que recordaba que, “bajo el derecho internacional, el tránsito por vías marítimas como el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y libre de cargos”.

Kallas alertó de que “cualquier esquema de pago por paso establecerá un precedente peligroso para las rutas marítimas globales” y pidió a Irán que renuncie a cualquier plan en esa dirección.

Irán volvió a imponer ayer un “control estricto” sobre Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, en respuesta al bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos.

La medida llegó apenas un día después de que Teherán anunciara la reapertura del paso tras 49 días de cierre desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. EFE