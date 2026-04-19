Dimite un responsable de Policía en Ucrania tras el atentado que dejó seis muertos en Kiev

Berlín, 19 abr (EFE).- El responsable del departamento de patrullas de la Policía de Kiev, Yevgueni Zhúkov, presentó su dimisión este domingo tras el ataque que las autoridades investigan como terrorista que dejó el sábado seis muertos y quince heridos, según el último balance.

Según informó la agencia ucraniana Ukrinform, Zhúkov presentó su dimisión convencido de que esa decisión era "lo justo", al trascender que dos agentes de policía, un hombre y una mujer, abandonaron el lugar del ataque cuando se estaba produciendo.

El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, tachó de "vergonzoso","impropio" y una "desgracia para todo el sistema" las acciones de esa pareja de agentes.

"Han sido suspendidos y hay una investigación en curso", señaló Klimenko, que anunció que se tomarían otras decisiones sobre sus supervisores, avanzando así la dimisión de Yevgueni Zhúkov.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) indicó el sábado que investiga como "acto terrorista" el ataque en el que murieron seis personas por disparos de un hombre del que se sabe que nació en Rusia.

En el incidente, el hombre, tras causar un incendio en un apartamento de Kiev, disparó por la calle a varios viandantes y en un supermercado, donde tomó además a varias personas como rehenes antes de ser abatido por operativos de las fuerzas especiales de la Policía. EFE