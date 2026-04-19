Denis Urubko, el alpinista solidario que apuesta por un montañismo sostenible y respetuoso

Raúl Gómez

Madrid, 19 abr (EFE).- Un montañismo "más simple, honesto, sin detalles artificiales" es lo que promueve el alpinista ruso Denis Urubko, algo que implica una mayor protección ambiental de la montaña y su entorno ante el auge de las expediciones comerciales, cada vez más comunes y multitudinarias.

Urubko, que ha ascendido las catorce cumbres más altas del planeta sin oxígeno y en varias ocasiones sin ayuda de 'sherpa', defiende su particular visión del alpinismo.

"Es algo más simple y la simplificación normalmente aporta una mejor relación entre el montañista y la naturaleza, se convierte en algo más honesto, más limpio, sin detalles artificiales y con una mayor sensación de estar en el camino correcto", declara en entrevista con EFE.

Frente a ese montañismo sostenible, las expediciones comerciales han convertido el ascenso a algunas de las cimas más altas del planeta en un producto turístico masivo y de lujo.

Esta actividad, según Urubko, "puede ser compatible con la protección ambiental de la montaña" si se hace de manera respetuosa, pero ejemplifica: "Muchas expediciones comerciales están llevando lo artificial a la montaña y están dejando mucha basura (...) pagas por un servicio de equipaje de 30 kilogramos, pero al volver no puedes bajar con tanto peso, por lo que alguna gente deja muchísima basura en el camino".

Urubko se muestra crítico ante la situación, aunque admite que "la montaña es libre" y que él "no está autorizado a cerrarla" para sí mismo.

Otro de los problemas a los que se enfrenta la montaña y el alpinista es el cambio climático, que incide en algunas rutas históricas haciéndolas más peligrosas y en ocasiones impracticables por los cambios orográficos que ello provoca, aunque para el alpinista ruso "las cosas no han cambiado tanto".

"Recuerdo hace muchos años, cuando empecé mi carrera, se veían muchos glaciares y ahora no, creo que es resultado del calentamiento global, pero tampoco soy un experto. Mi sensación personal es que las cosas no han cambiado tanto, sigue haciendo mucho frío y viento a esa altitud", bromea.

Urubko recibió el pasado martes el Premio Internacional de la Sociedad Geográfica Española no solo por sus logros deportivos, sino por una dilatada trayectoria solidaria, pues intervino en decenas de rescates en la Zona de la Muerte (las áreas por encima de 7.500 metros de altitud en los que el cuerpo no puede aclimatarse).

"Este premio no es solo deportivo, para mi confirma que estoy yendo un poco más allá, no solo como un atleta o un militar. Este reconocimiento no es solo para mí, sino para toda la comunidad. Me da mucho orgullo y estoy muy honrado por ello", celebra.

De actitud extravagante pero también muy modesta, quiere quitar importancia a las ocasiones en las que literalmente se jugó la vida para rescatar compañeros y se califica a sí mismo como un mero "instrumento".

"Es una reacción humana normal, en las montañas, cuando hay un problema con alguna persona, tratamos lógica y éticamente de ayudarlo. Además, yo suelo ser la persona mejor preparada para estas acciones, por lo que yo no soy más que un instrumento", matiza.

"Lo más importante es encontrar un equipo adecuado, que te enseñe y que aprendas todo lo que puedas (...). También hay que respetar el entorno, recoger la basura y dejar todo como estaba, porque es muy fácil y no cuesta dinero", concluye Denis Urubko a modo de mensaje para las nuevas generaciones de montañistas.