Daniel Oviedo, tras la brutal agresión que sufrió: "La justicia de este país no es mala, pero es lenta"

El pasado mes de febrero, Daniel y Jesús Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, fueron brutalmente agredidos a la salida de una discoteca tras celebrar su 27 cumpleaños, en un ataque que les llevó directamente al hospital. Varios individuos se abalanzaron sobre ellos entre golpes, gas pimienta e insultos homófobos, un episodio que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional y que abrió un procedimiento policial y judicial para depurar responsabilidades. Desde entonces, el caso se ha convertido en uno de los más comentados de los últimos meses, tanto por la dureza del relato como por la posible existencia de un delito de odio.

Con el paso de las semanas, la investigación ha ido avanzando y se han ido conociendo nuevos detalles sobre lo ocurrido y sobre los presuntos agresores, que ya han sido identificados. En este contexto, Daniel ha querido tranquilizar a sus seguidores explicando en qué punto se encuentra ahora todo el proceso. "Es un proceso lento, pero bueno, así es la justicia de este país, no es mala, pero es lenta", ha comentado, asumiendo con cierta resignación los tiempos judiciales, pero dejando claro que mantiene la confianza en el sistema.

El cantante ha precisado que el asunto está ya en manos de los juzgados, en plena fase de "procedimiento de juzgados, de juicios", lo que supone un paso adelante respecto a la etapa inicial de atestado policial e instrucción. Aun así, lo que más le importa y lo que subraya con alivio es que "ya están todos pillados y está todo bien, que es lo importante", en referencia a la identificación de los supuestos responsables de la agresión.

Mientras el procedimiento sigue su curso, los artistas intentan recuperar la normalidad y remontar las secuelas físicas y emocionales que les dejó aquella noche. Sin embargo, tienen claro que no van a parar hasta que se haga justicia y se sienten arropados por el apoyo del público.