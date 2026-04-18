Temas del día de Internacional del sábado 18 de abril (18:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Irán afirmó este sábado que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.

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- Irán no ha aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a las “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país, informó este sábado la agencia Tasnim.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las "conversaciones positivas" que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una "postura firme". (Texto) (Foto)

- Trump advirtió de que podría no prorrogar el alto el fuego con Irán si antes del miércoles no se alcanza un acuerdo de paz.

- Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en Líbano resultó muerto este sábado y otros tres heridos en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hizbulá, pero el grupo chií negó cualquier relación con el ataque.

- Bombardeado horas antes de la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel la medianoche del jueves, el puente de Qasmiye pende de un estrecho hilo de tierra por el que solo se cuelan algunas motos o personas a pie, imposible de atravesar para los miles de desplazados del sur del Líbano. Por Noemí Jabois (Foto) (Vídeo)

- En la Franja de Gaza ya son 72.549 los palestinos asesinados por fuego israelí, entre ellos más de 21.000 niños, desde octubre de 2023. (Texto) (Foto)

- El Ejército israelí mató a dos conductores de camiones de la agencia de UNICEF que suministraban agua potable a familias en Gaza, denunció esta agencia de la ONU.

CUBA EEUU

La Habana.- El silencio ha envuelto estos días el anunciado diálogo entre Cuba y Estados Unidos, mientras la retórica belicista escala enteros en las declaraciones de los máximos dirigentes de ambas orillas.

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- Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció el bloqueo de petróleo a Cuba, la crisis en la isla se ha agudizado hasta situarse en máxima fragilidad; Matthew Belen, director y productor de un documental-entrevista al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura a EFE que la isla está en "alto peligro". (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima - Se prolonga la incertidumbre por los resultados de los comicios en Perú, con un conteo prácticamente congelado alrededor del 93% escrutado mientras el Jurado Nacional de Elecciones, que reconoció “serias irregularidades” en la organización, revisa las demandas de nulidad y las actas impugnadas.

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CUMBRE DEMOCRACIA

Barcelona - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó este sábado a la acción a los progresistas de todo el mundo para defender la democracia ante los ataques que sufre y no resignarse a observarlos y a ver cómo actúan quienes no respetan el derecho internacional y hacen normal el uso de la fuerza.

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- Una docena de presidentes y líderes progresistas de todo el mundo, entre ellos Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, pidieron este sábado en la IV Cumbre en Defensa de a Democracia que se pase a la acción y se emprenda una reforma de la ONU para hacerla más democrática y que deje de "estar en silencio" ante guerras y derivas autoritarias.

- El presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez, afirmó que el tiempo de la derecha y los ultras se acaba y con el foro progresista que se ha celebrado este fin de semana en Barcelona empieza una nueva era en la que "la vergüenza cambia de bando", en el cierre de la Global Progressive Mobilisation.

- En el mismo Foro, el presidente brasileño, Lula da Silva, pidió a Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido que "cumplan sus obligaciones de garantizar la paz en el mundo" y convoquen una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que "paren esa locura de guerra".

ESPAÑA VENEZUELA

Madrid - La líder opositora María Corina Machado certificó en Madrid su desencuentro con el dirigente español Pedro Sánchez y con los líderes latinoamericanos reunidos esta semana en Barcelona, en una rueda de prensa en la que alabó al mandatario estadounidense Donald Trump y confirmó que coordina con él su vuelta a Venezuela.

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- María Corina Machado recibió este sábado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla de Oro de esta región española y dijo: "siento que esta tarde en Madrid comienza nuestro retorno".

ESPAÑA MÉXICO

Barcelona (España).-La presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona y el encuentro que ha mantenido con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, simbolizan la normalización de las relaciones entre ambos países aunque sus ejecutivos aseguran que nunca han estado en crisis.

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PAPA ANGOLA

Luanda - El papa León XIV llegó este sábado a Angola, la tercera etapa de su viaje a África, donde se reunirá con las autoridades políticas y religiosas de este país de mayoría católica y donde se espera una de las misas más multitudinarias del periplo del pontífice. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Llegado al ecuador de su viaje por África, el papa León XIV ha demostrado que seguirá realizando contundentes llamamientos por la paz y denunciando las injusticias que provoca la mala distribución de la riqueza, como prometió en el vuelo a los periodistas que le preguntaron por los ataques que recibió de Donald Trump.

UCRANIA GUERRA

Kiev - A la espera de que lleguen a Ucrania los apoyos recabados por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, esta semana durante su gira europea, las Fuerzas Armadas de Kiev mantuvieron este sábado sus ataques de larga distancia contra la infraestructura energética de Rusia.

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BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bulgaria) - Bulgaria afronta este domingo sus octavas elecciones desde 2021, con el ex presidente prorruso Rumen Radev como favorito tras una campaña marcada por mensajes anticorrupción y contra las élites, aunque su probable victoria no garantiza poner fin a la crisis política ni evitar nuevos comicios.

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GASTRONOMÍA AUSTRIA

Viena - Hace casi dos siglos una casualidad llevó al joven cocinero Franz Sacher a crear la que ahora es la tarta de chocolate más famosa del mundo, y ahora el hotel que fundó su hijo y lleva su nombre celebra 150 años como uno de los únicos de cinco estrellas que sigue siendo un negocio familiar.

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) - Continúa por segundo fin de semana el Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria musical, que cuenta de nuevo con las actuaciones de Karol G, Justin Bieber o Sabrina Carpenter, además de posibles sorpresas.

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- Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival. Por Mónica Rubalcava (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Redacción EFE Internacional

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