Jon Uriarte sigue de presidente del Athletic Club hasta 2030

La Junta Electoral del Athletic Club, reunida en el Palacio Ibaigane este sábado y constituida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de los Estatutos Sociales, ha proclamado la candidatura encabezada por Jon Uriarte Uranga para la presidencia y el resto de la Junta Directiva de la entidad.

"Tras revisar la documentación aportada junto a los avales obtenidos en la plataforma habilitada, y una vez constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 18 a 21 del Reglamento Electoral, la Junta Electoral ha dado por válida la candidatura presentada", anunció el club vasco en un comunicado.

Uriarte, elegido presidente en el verano de 2022, era la única candidatura, con lo que el empresario bilbaíno prolongó su mandato hasta 2030 sin necesidad de votación. La Junta Electoral fijó el 18 de abril de 2026 como fecha de toma de posesión, de acuerdo con la disposición adicional decimoquinta de los Estatutos Sociales.