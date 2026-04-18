El UCAM Cartagena conquista su cuarta Liga Iberdrola de tenis de mesa consecutiva

El UCAM Cartagena TM conquistó el viernes su 24º título y cuarta Liga Iberdrola de tenis de mesa consecutiva, después de que las palistas cartageneras alcanzasen los 31 puntos en la jornada 19 y asegurasen matemáticamente el campeonato.

En el CEIP Pío XII de Jerez de la Frontera (Cádiz), el UCAM venció por 2-4 al C.T.M. Jerez. Fei Qi adelantó al cuadro murciano ante Agata Zakrzewska, Jinnipa Sawettabut empató al superar a Ángela Rodríguez por 2-3 y Daniela Ortega devolvió la ventaja al líder frente a Abril González. Sawettabut igualó de nuevo al derrotar a Qi, Ortega colocó el 2-3 al imponerse a Zakrzewska y Ángela Rodríguez sentenció el encuentro con su triunfo sobre Abril González.

Así, el conjunto cartagenero amplió su ventaja sobre el Hujase Jaén Paraiso Interior, que queda en 25, certificando el campeonato a falta de tres jornadas por disputar, con seis puntos en juego, pero tienen el average a favor. En su camino hacia el título, el UCAM solo se ha dejado un punto por el camino, en el empate en Vic en el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Iberdrola.

De esta manera, el equipo de Jesús Cantero consigue su segundo trofeo de la temporada, después de ganar en febrero su 19ª Copa de la Reina Iberdrola. Además, en mayo disputará la Final Four de la Champions League.