España, Brasil y México prometen más ayuda humanitaria para Cuba y piden un diálogo "sincero y respetuoso"

Los Gobiernos de Brasil, España y México han expresado su "enorme preocupación" por la "grave crisis humanitaria" que atraviesa Cuba y han hecho un llamamiento a un diálogo "sincero, respetuoso y acorde al Derecho Internacional" para encontrar una solución a la situación en la isla. Asimismo, han señalado que se comprometen a "incrementar de manera coordinada" su respuesta humanitaria "dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano".

En un comunicado conjunto, los tres gobiernos han emplazado a que se adopten "las medidas necesarias para aliviar esta situación" y a que se eviten "acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".

Asimismo, han reiterado la necesidad de respetar "en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial, igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Brasil, España y México han reafirmado también su "compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo" y han subrayado que el objetivo del diálogo que reclaman debe ser "encontrar una solución duradera a la actual situación".

En este sentido, los tres países han insistido en "que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad", al tiempo que han expresado que reafirman su "compromiso irrenunciable con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo", como han expresado en el escrito.