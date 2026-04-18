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Juan Carlos I sale a navegar en Sanxenxo acompañado de su hija Elena para seguir de cerca el primer día de regatas

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Juan Carlos I ha salido a navegar este sábado en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, acompañado de su hija la infanta Elena, para seguir de cerca el primer día de regatas de la clase 6Metros.

Así, minutos después de las 11.30 horas, el padre de Felipe VI ha llegado al pantalán y ha 'bautizado' uno de los veleros participantes en la competición. Para ello, exjefe del Estado ha cogido una botella de champán y la ha arrojado por la embarcación.

A continuación, ha embarcado en la lancha semirrígida 'Cristina'. Con todo, Juan Carlos I y la tripulación del 'Bribón' han tenido que esperar dos horas para salir al campo de regatas, lo que ha provocado una gran expectación en el espigón.

Este ha sido el primer día que Juan Carlos I ha navegado desde que llegó a Galicia el pasado martes.

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